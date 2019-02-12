خطيبة “خاشقجي” تنشر كتاباً خاصاً عن عُمان وسُلطانها.. أطلقت عليه هذا الوصف

طرحت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، كتاباً جديداً لها، بعنوان “عُمان السلطان قابوس. مثالاً للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم”.
ووصفت ” جنكيز”، سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، بأنه “سلطان هذه المنطقة رمز الحكمة والسلام والتعايش”.
وأعادت “جنكيز” نشر مقولةٍ شهيرة للسلطان قابوس في حسابها بــ”تويتر”.
ويقول السلطان قابوس: “إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً، ولا تقبل ابداً أن تُلقى فيها بذور الفرقة والشقاق”.
وذكرت “جنكيز” أنه انطلاقاً من هذا الفكر للسلطان وبعد بحث طويل في الشأن العُماني وجدت أفضل ما يمكن ان تكتبه هو عن “سلطان هذه المنطقة رمز الحكمة والسلام والتعايش”.
جديرٌ بالذّكر أن خديجة جنكيز سبقَ وأن زارت عُمان، كباحثة للوقوف على التاريخ العماني وأسباب النهضة هناك.
وقالت الباحثة التركية عن سبب قدومها للسلطنة:”توصلت إلى أن عُمان فيها نوعا من التعايش المذهبي واللغوي وعندما وجدنا هذا النموذج عن طريق القراءة أحببنا أن نذهب إليها ونلمس هذا الأمر ونحن هناك”.
يُشار إلى أن خديحة جنكيز طرحت قبل أيام كتاب لها يتناول حياة خطيبها الراحل الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بأكتوبر الماضي.
للعلم فقط الكتاب من نوع العلافات العامة والمعلومات الهشة وبعض معلوماته قص ولصق بل سرقة من كتاب الروسي بيلخانوف مصلح على العرش ! الذي صدر قبل سنوات ولم يقم الروسي بأية عمل شيء فقط جمعت له المعلومات من وزارة الاعلام العمانية وطبعت على نفقة الفقراء العمانيين وكتب على غلافها اسم الكاتب الروسي وعادت مسقط وعمان لتشتري الكتاب من الكاتب وتوزعه على السفارات المسقطية العمانية لتوزع مجانا في العالم ومن ثم دفعوا فاتورة من رقم وستة أصفار على حساب الشعب العماني! ونفس السيناريو سيتكرر والتاريخ سيعيد نفسه ! مسقط وعمان جاهزة لدفع الأموال لكل من هب ودب وكريمة جدا مع الغرباء لكنها بخيلة وشحيحة وحاقدة وحاسدة مع المواطنين وخاصة الفقراء ! خخخخخ!
وابوي هزاب بتموت بغصتك والسبب عمان
دام تشوفهم فقراء ويش رايك ترجع الفلوس اللي سرقتها يمكن نستغنى ههههه بيخف عدد الفقراء
قسم بالله انك أكبر مسخره
صاحب التعليق رقم (1) هل انت من الفقراء البخيله والشحيحه والحاقده والحاسده عليهم مسقط وعمان؟؟؟ أااااااخخخخههههععععععععع
اخخخخخخخخخخ
أبو دلسه صاحب التعليق رقم (1) خلاص قرأء الكتاب وحكم عليه،؟!!!!!!
ههههههععععععععععع.