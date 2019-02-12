خطيبة “خاشقجي” تنشر كتاباً خاصاً عن عُمان وسُلطانها.. أطلقت عليه هذا الوصف

طرحت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، كتاباً جديداً لها، بعنوان “عُمان السلطان قابوس. مثالاً للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم”.

انطلاقاً من هذا الفكر وبعد بحث طويل في الشأن #العُماني وجدت أفضل ما يمكن ان اكتبه هو عن سلطان هذه المنطقة رمز الحكمة والسلام والتعايش، لذا ها هو كتابي الجديد بعنوان: #عُمان السلطان #قابوس. مثالاً للتعايش بين المذاهب الإسلامية والعالم pic.twitter.com/wdoqaPDBg5 — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) February 12, 2019

ووصفت ” جنكيز”، سلطان عُمان، قابوس بن سعيد، بأنه “سلطان هذه المنطقة رمز الحكمة والسلام والتعايش”.

وأعادت “جنكيز” نشر مقولةٍ شهيرة للسلطان قابوس في حسابها بــ”تويتر”.

ويقول السلطان قابوس: “إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً، ولا تقبل ابداً أن تُلقى فيها بذور الفرقة والشقاق”.

إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العُمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيباً، ولا تقبل ابداً أن تُلقى فيها بذور الفرقة والشقاق



السلطان #قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/cIkRvcOg5p — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) February 12, 2019

وذكرت “جنكيز” أنه انطلاقاً من هذا الفكر للسلطان وبعد بحث طويل في الشأن العُماني وجدت أفضل ما يمكن ان تكتبه هو عن “سلطان هذه المنطقة رمز الحكمة والسلام والتعايش”.

جديرٌ بالذّكر أن خديجة جنكيز سبقَ وأن زارت عُمان، كباحثة للوقوف على التاريخ العماني وأسباب النهضة هناك.

وقالت الباحثة التركية عن سبب قدومها للسلطنة:”توصلت إلى أن عُمان فيها نوعا من التعايش المذهبي واللغوي وعندما وجدنا هذا النموذج عن طريق القراءة أحببنا أن نذهب إليها ونلمس هذا الأمر ونحن هناك”.

يُشار إلى أن خديحة جنكيز طرحت قبل أيام كتاب لها يتناول حياة خطيبها الراحل الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بأكتوبر الماضي.