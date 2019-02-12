الهدهد

تمديد اعتقال الشيخ سفر الحوالي و3 من أبنائه وإفراج مشروط عن الرابع.. هذا ما تعهد به أحد كبار العائلة

By خاص "وطن"
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أكد حساب “معتقلي الرأي” بتويتر أن السلطات أفرجت عن إبراهيم الحوالي، أصغر أبناء بعد اعتقال دام نحو سبعة شهور.

وقال حساب “معتقلي الرأي”، في تغريدة رصدتها (وطن) إن “الإفراج جاء مشروطا بعد تعهد أحد كبار عائلة الحوالي، بإحضار إبراهيم للتحقيق متى طلبته السلطات”.

وذكر الحساب المهتم بشؤون المعتقلين بالمملكة أن السلطات السعودية مددت اعتقال الشيخ الحوالي وبقية أبنائه.

وأبناء الحوالي المعتقلون حاليا، هم “عبد الرحيم، وعبد الله، وعبد الرحمن”.

واعتقلت السلطات السعودية “الحوالي” وشقيقه وأربعة من أبنائه، وأحد أقاربه، في يوليو الماضي، وذلك بعد أيام من تداول كتاب منسوب للحوالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل نقدا لاذعا للأسرة الحاكمة في السعودية.

ومنذ وصول “بن سلمان” لمنصب ولي العهد في 21 يونيو 2017، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت آلاف الشخصيات البارزة والدعاة والنشطاء والمثقفين، وألقتهم في السجون بتهم سياسية.

ويبلغ عدد معتقلي الرأي في السعودية أكثر من 3 آلاف معتقل منذ سبتمبر 2017، وفق تقديرات حقوقية وإعلامية.

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  1. مع استفهامي يقول

    مجرمين آل سعود.

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