تمديد اعتقال الشيخ سفر الحوالي و3 من أبنائه وإفراج مشروط عن الرابع.. هذا ما تعهد به أحد كبار العائلة

أكد حساب “معتقلي الرأي” بتويتر أن السلطات السعودية أفرجت عن إبراهيم الحوالي، أصغر أبناء الداعية سفر الحوالي بعد اعتقال دام نحو سبعة شهور.

وقال حساب “معتقلي الرأي”، في تغريدة رصدتها (وطن) إن “الإفراج جاء مشروطا بعد تعهد أحد كبار عائلة الحوالي، بإحضار إبراهيم للتحقيق متى طلبته السلطات”.

🔴 هام

السلطات السعودية تفرج عن إبراهيم الحوالي، أصغر أبناء الشيخ #سفر_الحوالي (بعد أكثر من 7 أشهر من الاعتقال) وتمدد اعتقال بقية الأبناء.

وجاء الإفراج بعد توقيع تعهد من أحد كبار العائلة بأن يتم إحضار إبراهيم في أي وقت يُطلب فيه للتحقيق.#اعتقال_سفر_الحوالي_وابناءه pic.twitter.com/eoukh5ZAB1 — معتقلي الرأي (@m3takl) February 11, 2019

وذكر الحساب المهتم بشؤون المعتقلين بالمملكة أن السلطات السعودية مددت اعتقال الشيخ الحوالي وبقية أبنائه.

وأبناء الحوالي المعتقلون حاليا، هم “عبد الرحيم، وعبد الله، وعبد الرحمن”.

واعتقلت السلطات السعودية “الحوالي” وشقيقه وأربعة من أبنائه، وأحد أقاربه، في يوليو الماضي، وذلك بعد أيام من تداول كتاب منسوب للحوالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل نقدا لاذعا للأسرة الحاكمة في السعودية.

ومنذ وصول “بن سلمان” لمنصب ولي العهد في 21 يونيو 2017، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت آلاف الشخصيات البارزة والدعاة والنشطاء والمثقفين، وألقتهم في السجون بتهم سياسية.

ويبلغ عدد معتقلي الرأي في السعودية أكثر من 3 آلاف معتقل منذ سبتمبر 2017، وفق تقديرات حقوقية وإعلامية.