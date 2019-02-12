الملك المغربي محمد السادس
الملك المغربي محمد السادس
الهدهد

تفاصيل جديدة تكشف أسباب الخلاف بين الرباط والرياض.. هذا ما رفضه محمد السادس وفجر الأزمة

By وطن
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كشفت مصادر مغربية مطلعة بأن الأزمة هناك أزمة دبلوماسية متجذرة بين والسعودية موضحا انها تتخذ أبعادا كبيرة، مؤكدة بأن الأزمة تعود لرفض المصادقة على المشاركة في القوات العربية المشتركة التي تقودها وصفقة القرن.

وحسب مصادر مغربية مطلعة، فان أحد أهم الأسباب الخلافية التي عمقت الأزمة بين المملكتين، يعود الى عدم موافقة المغرب على “صفقة القرن”، حول القضية الفلسطينية تحت إشراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتحدثت تقارير مغربية، على أن المسؤولين المغاربة رفضوا الصيغة السعودية التي صاغها ولي العهد ، موضحة أن سبب رفض الرباط، يرجع الى كون العاهل المغربي الملك يرأس لجنة القدس.

ونقلت صحيفة  “المساء” المغربية عن مصادر دبلوماسية، أن تحفظ المغرب على “ناتو” عربي كان موجها ضد ايران تسبب في أزمة ترجمت بحشد لأصوات القارة الآسيوية لمواجهة المغرب في ملف ترشحه لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لعام 2026.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، نشرت أن استدعاء المغرب لسفيره في الرياض، جاء بعد إيقاف الرباط لمشاركتها في العمليات العسكرية مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

ورغم ذلك، لازالت الرباط تمتنع عن الافصاح الرسمي عن استدعائها بالرياض، حيث جدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في تصريح لنفس الصحيفة، أن مواقف المغرب يعبر عنها في البلاغات الرسمية للوزارة “ولا يمكن أن أنفي شيئا لم نعلن عنه”، داعيا الجهة التي كشفت استدعاء سفير المملكة في الامارات “أن تنفي ذلك”.

وكان السفير المغربي بالسعودية، مصطفى المنصوري، قد أكد الأنباء أن استدعائه الى الرباط، يتعلق بالمستجدات التي طرأت على مستوى العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، في اشارة الى التقرير التلفزيوني بشأن الصحراء الذي بثته قناة “العربية” السعودية.

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