“أنا أشرف من الشرف”.. “شاهد” فنانة مصرية تتحدى:”اللي معاه فيديو لي مع خالد يوسف يطلعه”

في أول رد على ما أثير بشأنها على مواقع التواصل واتهامات بعض المواقع الإخبارية لها، خرجت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، عن صمتها للرد على ادعاءات بتورطها في فيديوهات فاضحة مع المخرج المصري خالد يوسف.
وأكدت “إبراهيم” في تصريحات لها أنها بعيدة كل البعد عن مثل هذه الوقائع المشينة، وطالبت إبراهيم عبر تسجيل صوتي انتشر لها، كلَّ من يترصَّد بها وبسمعتها، إن كان لديه أيّ دليل إدانة أو فيديوهات فاضحة لها، فليظهرها للرأي العام، مشددة على أن لا أحد يستطيع فعل هذا؛ لأنها بريئة من هذه التهم.
وقالت الفنانة المصرية في تصريحات نقلها موقع ”إرم نيوز“، ”لم أقابل خالد يوسف ولا مرة في مكتبه ولا أعرف حتى طريق مكتبه، وأكبر دليل على كلامي أنني لم أعمل معه من قبل ولم أتعاون معه في أيّ عمل فني قام بإخراجه“.
وأضافت ان ”الناس اللي ماعندهاش تسلية غيري طول الوقت، هم دول عندهم فراغ للدرجة ده“، مستنكرة التشويش على سمعتها التي أحدثتها بعض المواقع التي أشارت إلى الأحرف الأولى من اسمها على أنها ضمن المتورطين في القضية.
وأردفت أن ”اللي عنده حاجة يقدمها، شوية رانيا يوسف، وشوية أنا، ده فراغ وتفاهة، حلوا بقى عني“، حسب تعبيرها.
وطالت فضيحة الفيديوهات الإباحية للمخرج المصري خالد يوسف عدد كبير من الفنانات حسب المحامي الذي تقدم ببلاغ للنائب العام، تم الكشف عن عدد منهن، وهن منى فاروق وشيما الحاج وميرهان حسين وسيدة الأعمال منى الطحاوي، في حين تخرج أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لعدد آخر منهن لم يتم الإفصاح عنهن حتى الآن.
بل الشرف لامعنى له ولا قيمة …وأصبح العهر أكثر شرفا من الشرف نفسه….البهائم المصرية فقدت بوصلة الآدميين…
الصراحه الشرف بيشر منك و العفه و الطهاره باينه عليكي الصراحه !!!!!
و باين من فتحة الفستان اللي انتي طالع بيه دلوقتي و اعتقد ده احشم فستان عندك
و بعدين اللي عنده فيديو يطلعوا ليه ؟؟؟ ما انتي زي غيرك حتنكريه و تقولي دي مش انا او حطلعي التقليعه الجديده اول ما تتزنقوا تطلعوا العقد العرفي بالظبط زي اللي بيتمسكوا في شقق الدعاره كل واحد وواحده معاها عقد عرفي علشان لو البوليس جه يقولوا ده احنا متجزوين بس علشان ظروف المجتمع و الشهره ففضلنا العرفي
انتم وسط وسخ و نجس و حيفضل كده و انتم احط فئات في المجتمع عايشين حياتكم بالطول و العرض قايمين نايمين في دبي و مع رجال الاعمال و الاثرياء و الليله بتمنها !!! و الملاييين نازله تلرف عليكم و لا ليكم اي مهنه ولا ليكم اي تلاتين لازمه الصراحه في المجتمع
انتم عايشين للرفاهيه المطلقه تدعروا و تتشرمطوا و تلفوا العالم و ترجعوا تلاقوا الكلايين اللي في البنوك بتزيد و الشهره بتزيد
و علاقاتكم المشبوهه بتزيد مش عارف لما بتعجزوا و بعد ما خلصتم كل عمليات التجميل اللي اخترعت و اللي لسه بتخترع و بعد ما جلدكم بيرهل
هل حتتذكروا ماضيكم النجس ام لا ؟؟؟؟؟