“أنا أشرف من الشرف”.. “شاهد” فنانة مصرية تتحدى:”اللي معاه فيديو لي مع خالد يوسف يطلعه”

في أول رد على ما أثير بشأنها على مواقع التواصل واتهامات بعض المواقع الإخبارية لها، خرجت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، عن صمتها للرد على ادعاءات بتورطها في فيديوهات فاضحة مع المخرج المصري خالد يوسف.

وأكدت “إبراهيم” في تصريحات لها أنها بعيدة كل البعد عن مثل هذه الوقائع المشينة، وطالبت إبراهيم عبر تسجيل صوتي انتشر لها، كلَّ من يترصَّد بها وبسمعتها، إن كان لديه أيّ دليل إدانة أو فيديوهات فاضحة لها، فليظهرها للرأي العام، مشددة على أن لا أحد يستطيع فعل هذا؛ لأنها بريئة من هذه التهم.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات نقلها موقع ”إرم نيوز“، ”لم أقابل خالد يوسف ولا مرة في مكتبه ولا أعرف حتى طريق مكتبه، وأكبر دليل على كلامي أنني لم أعمل معه من قبل ولم أتعاون معه في أيّ عمل فني قام بإخراجه“.

وأضافت ان ”الناس اللي ماعندهاش تسلية غيري طول الوقت، هم دول عندهم فراغ للدرجة ده“، مستنكرة التشويش على سمعتها التي أحدثتها بعض المواقع التي أشارت إلى الأحرف الأولى من اسمها على أنها ضمن المتورطين في القضية.

وأردفت أن ”اللي عنده حاجة يقدمها، شوية رانيا يوسف، وشوية أنا، ده فراغ وتفاهة، حلوا بقى عني“، حسب تعبيرها.

وطالت فضيحة الفيديوهات الإباحية للمخرج المصري خالد يوسف عدد كبير من الفنانات حسب المحامي الذي تقدم ببلاغ للنائب العام، تم الكشف عن عدد منهن، وهن منى فاروق وشيما الحاج وميرهان حسين وسيدة الأعمال منى الطحاوي، في حين تخرج أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لعدد آخر منهن لم يتم الإفصاح عنهن حتى الآن.