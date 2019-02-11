“شاهد” رئيس الاتحاد الإماراتي يصف العنابي بـ”البطل” فأغضب رئيس قنوات أبو ظبي وسقطت أسنانه على الهواء!

تسبب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مروان بن غليظة بحالة من الغضب الشديد والسعار لرئيس قنوات أبو ظبي الإعلامي الإماراتي محمد نجيب في أعقاب إشادة “بن غليظة” بمستوى المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا.
وخلال استضافة “نجيب” لـ”بن غليظة” على قناة “أبو ظبي الرياضية” للحديث عن فشل المنتخب الإماراتي في بطولة كأس آسيا وخروجه من البطولة، قال “بن غليظة” إن المنتخب الإماراتي خسر على يد بطل (المنتخب القطري) تمكن من خسارة أربعة أبطال لكأس آسيا (السعودية والعراق وكوريا الجنوبية واليابان)، الامر الذي أثار غضب “نجيب” ليصف تصريحات “بن غليظة” بالمستفزة.
وتوجه “نجيب” لـ”بن غليظة” قائلا: “كأنك فرحان إنك خسرت من البطل”.
وخلال الحلقة، تعرض “نجيب” لموقف أثار سخرية المشاهدين زالمغردين بعد أن سقطت إحدى أسنانه على الهواء مباشرة من فور الغضب والكز على أسنانه.
وكان المنتخب القطري قد تمكن من سحق المنتخب الإماراتي في مباراة نصف نهائي بطولة آسيا لكرة القدم بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
حتى أسنانه تبرءت منه 🤣🤣
😂 😂 😂 😂 😂 😂 ضرس العقل ما استحملت الكلام
يارباااااه عالمسخرة زين تطش ضرس هزوبة يوم يسب ويشتم اسياده خخخخ
يخسي هزاب يهر ف معزبه من وين يعيش بعدين حثالة المجمتع لا بارك الله ف بلاد تعيش فيها وانت نذل وجبان
حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق
فسر هذه العبارة وعسى تنفعك يا هزاب النجس