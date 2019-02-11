“شاهد” رئيس الاتحاد الإماراتي يصف العنابي بـ”البطل” فأغضب رئيس قنوات أبو ظبي وسقطت أسنانه على الهواء!

تسبب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مروان بن غليظة بحالة من الغضب الشديد والسعار لرئيس قنوات أبو ظبي الإعلامي الإماراتي محمد نجيب في أعقاب إشادة “بن غليظة” بمستوى المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا.



وخلال استضافة “نجيب” لـ”بن غليظة” على قناة “أبو ظبي الرياضية” للحديث عن فشل المنتخب الإماراتي في بطولة كأس آسيا وخروجه من البطولة، قال “بن غليظة” إن المنتخب الإماراتي خسر على يد بطل (المنتخب القطري) تمكن من خسارة أربعة أبطال لكأس آسيا (السعودية والعراق وكوريا الجنوبية واليابان)، الامر الذي أثار غضب “نجيب” ليصف تصريحات “بن غليظة” بالمستفزة.



وتوجه “نجيب” لـ”بن غليظة” قائلا: “كأنك فرحان إنك خسرت من البطل”.



وخلال الحلقة، تعرض “نجيب” لموقف أثار سخرية المشاهدين زالمغردين بعد أن سقطت إحدى أسنانه على الهواء مباشرة من فور الغضب والكز على أسنانه.

بن غليطه رئيس الاتحاد الإماراتي يرد على محمد نجيب يقوله انا خسرت من بطل فاز على اربع ابطال 😂😂🇶🇦✌️🇶🇦#قطر#سلطنة_عمان#الكويت#اليوم_الرياضي_للدولة_٢٠١٩ pic.twitter.com/zaWZXtPsox — مذكر بن سالم آل شافي (@MathkerAlshafi) February 11, 2019

وكان المنتخب القطري قد تمكن من سحق المنتخب الإماراتي في مباراة نصف نهائي بطولة آسيا لكرة القدم بأربعة أهداف مقابل لا شيء.