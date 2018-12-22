هذه حقيقة زيارة أمير قطر إلى سوريا للقاء الأسد.. هذا ما نقلته وسائل الاعلام عن مسؤول سوري

نفى القائم بأعمال السفير السوري في مصر رياض سنيح، “الشائعة” المتداولة والتي نقلت على لسانه بشأن وجود زيارة مرتقبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا للقاء رئيس النظام بشار الأسد.

ونفى “سنيح” وفقا لما نقلته “RT” هذه الأنباء، وشدد على أنه لم يصرح بهذا أبدا: “أنا لم أقل أي شئ، ولم أتحدث مع أحد”، وذلك “.

وكانت تقارير إعلامية، قد زعمت أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

يأتي ذلك، بعد أيام من قيام الرئيس السوداني عمر البشير، بزيارة قصيرة ومفاجئة إلى دمشق لم يعلن عنها إلا بعد انتهائها، حيث عقد خلالها مباحثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وتعتبر أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية، قبل نحو 8 سنوات.

كما تداولت وسائل إعلام أخرى، يوم الاثنين الماضي، أنباء مفادها بأن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يستعد لتوجيه دعوة إلى بشار الأسد من أجل زيارة تونس وحضور القمة العربية المقلبة في مارس 2019″.

بينما نفى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في تصريح لـ”موزاييك إف أم”، هذه الأنباء، قائلا: “تونس لم ترسل دعوات حاليا إلا للسعودية والإمارات”.