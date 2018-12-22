مرتزقة الامارات في اليمن
تقارير

“كشكول” من الإقطاعيات ومناطق الفوضى.. الجارديان: الإمارات حولت اليمن إلى مرتع لسماسرة الحروب وقطاع الطرق

By وطن
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نشرت صحيفة “الجارديان” تقريرا بريطانيا حمل دولة عضو التحالف العربي باليمن الذي تقوده ، مسؤولية إثارة الفوضى الأهلية في .

وأكد التقرير على تنفيذ أبوظبي أجندات خاصة في اليمن لاستهداف الإسلاميين، مشيرا إلى أن الحرب في اليمن لم تعد حربا بين التحالف والحوثيين، بل تحولت إلى حروب ومناوشات داخلية بسبب التدخل الإماراتي.

وأضافت “الجارديان” أن اليمن أصبح “كشكولا من الإقطاعيات والمناطق الفوضوية ينتعش فيه القادة العسكريون وتجار الحرب وقطاع الطرق”.

ووفق الصحيفة، فإن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يشهد تنافسا بين أفراده وتأمرا حيث يحاول كل طرف تحقيق أجندة مختلفة، مشيرة إلى تمويل أبوظبي عشرات الفصائل لتحقيق أهدافها.

وروت الصحيفة، أنه قبل عامين ذهب شيخ قبيلة “منة البيبضا”، إلى الإمارات، يطلب المساعدة ضد أخبره ضابط إماراتي أن جماعة الحوثي لم تعد أولوية”

ولفتت الجارديان إلى أن الدعم سيأتي لو وافق على محاربة “” أو “القاعدة” أو حزب “الإصلاح” الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

وأكد التقرير، أن الإماراتيين هم الطرف الوحيد في التحالف، الذي لديه استراتيجية واضحة، وهم يستخدمون الجيوش الخاصة التي أنشأوها وسلحوها ودربوها لسحق الأحزاب الإسلامية مثل “الإصلاح”.

ووثقت منظمة “العفو” و”هيومان رايتس ووتش” سلسلة من السجون السرية التي تديرها جماعات وفصائل ممولة من الإمارات، سجن فيها أعضاء من حزب “الإصلاح”، وتعرضوا للتعذيب، فضالا عن تنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات إخوانية يمنية.

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