فرنسا توقف مليارديرا إماراتيا مقربا من ابن زايد وتتحفظ على ثروته.. هذه قصته بالكامل

أوقفت السلطات الفرنسية ملياردير إماراتي مقرب من “عيال زايد”، وفتحت معه تحقيق بعد التحفظ على ثروته لاتهامه بقضايا فساد وتبييض أموال.

النيابة العامة المالية في فرنسا بحسب صحيفة “لوموند” فتحت تحقيقاً مع رجل الأعمال الإماراتي، خادم القبيسي، في إطار قضية فساد متعلقة بصندوق ماليزيا السيادي.

وكشفت الصحيفة أن تحقيقاً أولياً فتح مع رجل الأعمال في عام 2017 بسبب شبهات بتبيض واختلاس الأموال، في اطار قضية الفساد المتعلقة بصندوق ( ام دي بي) الاستثماري الماليزي.

وأضافت أن “القبيسي” المقرب من عيال زايد قد يكون متورطاً في تبييض الأموال من خلال شراء عقارات وأصول في فرنسا.

وذكرت الصحيفة أنه تم تجميد أصول تابعة للقبيسي على أراضي البلاد، بما في ذلك منزل ريفي بقيمة 11 مليون يورو وفيلا مع مسبح وصالة رياضية بقيمة 7.9 مليون يورو وشقتان في باريس بقيمة إجمالية تصل إلى 9 ملايين يورو.

ورفضت النيابة المالية الفرنسية التعليق رسميا على هذا التقرير الذي يتزامن مع تحقيقات تجري في ماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى في أنشطة الصندوق، الذي تأسس في عام 2009، برأسمال بلغ 4.5 مليار دولار.

وأسفرت التحقيقات في فضيحة الفساد عن اعتقال عدد كبير من المسؤولين في ماليزيا، بينهم رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق وزوجته روسمة بنت منصور وعدد من مساعديه.