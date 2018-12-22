“عباس” يحل المجلس التشريعي ويفتح النار على حماس: “ناس ما بتستحي” و”اسرائيل راكبة على ظهرونا” !

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال ستة شهور.

وقال في كلمة له في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله، مساء السبت، “سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية”.

وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية قال عباس إن المبادرة التي قدمها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة، معربا عن التقدير للجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام، ومؤكدا ” لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقا بشأن المصالحة”.

وقال عباس، إن القيادة الفلسطينية بدأت تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وفي مقدمتها مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وعلى رأسها اتفاقية باريس الإقتصادية.

وهاجم “عباس” تحويل الأموال القطرية لحركة حماس.

وقال إنّ رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يساهم “شخصياً”، في تحويل تلك الأموال لحماس.

وأضاف أن حماس تحوّل جزءاً من تلك الاموال لعناصرها في الضفة الغربية لشراء أسلحة وتنفيذ عمليات، كاشفاً عن أن أجهزة الأمن الفلسطينية، وضعت يدها على 90% من الأموال التي تحولها حماس لعناصرها في الضفة.

ولفت إلى أن الـعشرة في المئة المتبقية، نجح أفراد حماس في الحصول عليها وتنفيذ العمليات الأخيرة التي وقعت بالضفة الغربية.

واتهم “عباس” حركة حماس بالسعي لإثارة الفوضى في الضفة الغربية، وقال إنها ترسل من يثيرون الفوضى في الضفة.

ورفض “عباس” اتهام حماس بأنها حركة “إرهابية” في إشارة إلى إفشال مشروع القرار الأمريكي في الأمم المتحدة مؤخراً لإدانة حماس، قائلاً إنها جزء من الشعب الفلسطينيّ، على الرغم من الإختلاف معها.

لكن عباس، استهجن تقديم “حماس” الشكر لرياض منصور مندوب السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، على جهوده في مواجهة المشروع الأمريكي، بينما تجاهلته –أي عباس-، واصفاً قادة الحركة بأنهم “لا يستحوون”. كما قال

وقال الرئيس الفلسطيني إنّ “اسرائيل راكبة على ظهرونا، وتحاربنا، وتنتصر علينا”.