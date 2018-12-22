“شاهد” فنانة تونسية شهيرة: مخرجون مصريون اشترطوا “الإباحية” مقابل إتاحة فرصة لي

كشفت فنانة شهيرة عن أزمة كبرى تعرضت لها مع المخرجين في مصر خلال مشوارها السينمائي بسبب رفضها تقديم مشاهد العُري.

وقالت الفنانة التونسية “سميرة مقرون” خلال استضافتها بالقناة التاسعة المحلية إنها رفضت العديد من المشاهد الإباحية التي تستلزم التعري مما جعل المخرجين يصفونها بـ”الإخوانجية” حسب وصفها.

سميرة مڨرون – جاتني أدوار في مصر و رفضتها سميرة مڨرون : جاتني أدوار في مصر و رفضتها#AbdelliShowtime—————- الحلقة 10➡️ http://9tv.tn/z86zeقناة التاسعة على اليوتوب ➡️ http://9tv.tn/youtube Posted by ‎Attessia TV قناة التاسعة‎ on Thursday, December 20, 2018

وأضافت: “أيضًا رفضت العديد من الأدوار في مصر بسبب اختلافي مع مضمون العمل وما يطلبه منها المخرجون”.

وتابعت: “مازال الوقت أمامي متاحًا لإثبات نفسي في السينما المصرية وبخاصة أن الكثير من الفنانات التونسيات استطعن ذلك مثل درة وهند صبري .

جدير بالذكر أن سميرة مقرون هي طليقة نجم المنتخب التونسي السابق عادل الشاذلي.