“شاهد” ابن عم ملك المغرب يفتح النار على ولي العهد السعودي ويطالب محمد السادس بهذا الأمر

شن الأمير مولاي هشام “ابن عم العاهل المغربي محمد السادس” هجوما عنيفا على النظام السعودي، مستنكرا جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي وتورط محمد بن سلمان بالجريمة البشعة.

وفي مقابلة مع قناة “فرانس 24” قال ابن عم ملك المغرب إن مقتل “خاشقجي” كشف فشل الثورة المضادة التي اعتمدتها بعض دول الخليج ومصر.

وأضاف مولاي هشام: “النظام السعودي يمر بمرحلة صعبة جدًا بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”، مشيرا لمحاولات وسياسة دول الخليج ضد قطر، وفي وقت سابق في اليمن”.

وأوضح مولاي هشام، أن “الثورة المضادة المعتمدة من طرف النظام السعودي تتمثل في تمركز السلطة، ومحاولة تصديرها، وهو ما وقع في مصر، وفي ليبيا عبر خليفة (الجنرال خليفة) حفتر”.

وفي سياق آخر كشف مولاي هشام عن أنه طلب بإعفائه من لقب الأمير، في سابقة من نوعها في تاريخ بلاده، إلا أنه لم يتلق ردًا على ذلك.

ورفض مولاي هشام تصنيفه ضمن وراثة العرش في المركز الرابع، لأنه “لا علاقة لي بهذا الأمر وأريد أن أصبح مواطنًا عاديًا”، مشيرا إلى أنه قام بإجراءات التخلي عن اللقب منذ ثلاث سنوات رفقة محام، لكن المحاكم المغربية لا يمكنها البث في ملف من هذا النوع لأنه من اختصاص ملك البلاد.

وللأمير مولاي هشام آراء منتقدة للملكية المغربية ويقيم في الولايات المتحدة، ويعرف عنه اهتمامه بحقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير والانخراط في مشاريع ثقافية ونشر مقالات فكرية في عدد من الجرائد الدولية الكبرى.