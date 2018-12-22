جمال ريان: لا ينكر حماية الأردن للحدود السعودية عشرات السنين “إلا جاحد”

أكد الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، على أنه لا ينكر فضل الأردن على السعودية وحماية حدود المملكة لعشرات السنين “إلا جاحد”، مستنكرا استغلال النظام السعودي لورقة المساعدات في الضغط على الحكومة الأردنية ومحاولة السيطرة على قرار البلاد السياسي بما يخدم المخططات السعودية في المنطقة.

وقال “ريان” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على فيديو متداول لمواطن أردني يشكو تدهور الوضع الاقتصادي ومحاولة السعودية استغلال هذه الورقة للتحكم في الأردن بالمساعدات: “تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها ،ولا احد يزايد على كرامة وعزة نفس الهاشميين ،حتى ينكر جاحد حماية الاردن للحدود السعودية عشرات السنين”

وشدد جمال ريان على أن مد يد العون للأردن فرض عين “لا منة ولا إحسانا لأن حق الهاشميين في أرض الحجاز لم ولن يسقط بالتقادم”.. حسب وصفه.

تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها ،ولا احد يزايد على كرامة وعزة نفس الهاشميين ،حتى ينكر جاحد حماية الاردن للحدود السعودية عشرات السنين ، إن مد يد العون للأردن فرض عين ، لا منة ولا إحسانا ، لان حق الهاشميين في ارض الحجاز،لم ولن يسقط بالتقادم #الاردن #السعودية #الخليج #مصر #المغرب_العربي pic.twitter.com/R2vEZCwYPE — جمال ريان (@jamalrayyan) December 22, 2018

وكان ناشطون تداولوا بمواقع التواصل مقطعا مصورا لمواطن أردني، يجأر بالشكوى من حكومة الرزاز ويرفض أن يتحكم بقرار الأردن السياسي دول خارجية مثل السعودية والإمارات مقابل مساعدات تقدمها للبلاد وتربطها بمخططاتها.

ووفقا للمقطع المتداول على نطاق واسع يقول المواطن الغاضب لوسيلة إعلامية كانت تصور معه:”الان ما في تفاوض مع الرزاز الآن التفاوض مع الملك بحضور مستشار الأمن القومي وبحضور مدير المخابرات أنا عندي أزمة سياسية واقتصادية لازم حلها”

وتابع رافضا التدخل السعودي والإماراتي بسياسات بلاده:” لما محمد بن سلمان يتفاوض علي ومحمد بن زايد يتفاوض علي والمستشار اللي عندك أصبح مستشار مشترك فهذا يعني أني صرت خروف على الرصيف الرجال تتفاوض علي”.. حسب وصفه.