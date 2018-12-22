بعد تدهور حالته الصحيّة أمس .. وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان

أعلن في السعودية، اليوم السبت، عن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وأفاد “عبدالعزيز”، نجل الأمير طلال، في تغريدةٍ عبر “تويتر” أنه سيُصلى على والده عصر غدٍ الأحد في جامع الامام تركي بن عبدالله بالرياض.







وكانت حسابات موثقة بتويتر تعود لأبناء وأحفاد الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، نشرت أمس الجمعة، عدة تغريدات تشير لتدهور حاد بصحة الأمير طلال (87 عاماً) الابن الثامن عشر للملك المؤسس عبد العزيز.

ونشرت ابنته الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، في تغريدة على حسابها الرسمي رصدتها (وطن) صورة لوالدها.

وفيما يبدو أنها أحدث صورة للأمير طلال نشرها نجله الأمير عبد العزيز، ولم يظهر بها سوى يده التي أمسك بها والمحاليل الطبية معلقة.

وعلق على الأمير عبدالعزيز بن طلال على الصورة بقوله:”اللهم اني اسألك بكرمك ولطفك وان تكتب لسيدي و والدي طلال بن عبدالعزيز خير ما قضيت له وان تقرّ اعيننا بشفاءه”.

اللهم اني اسألك بكرمك ولطفك وان تكتب لسيدي و والدي طلال بن عبدالعزيز خير ما قضيت له وان تقرّ اعيننا بشفاءه



دعواتكم 🤲 pic.twitter.com/NsxV5UrBTb — عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) December 21, 2018

وغردت ريما بنت طلال:”اللهم هوّن عليه الآلام والأسقام ، واحفظه بحفظك ورحمتك يارب ، والطف به ياذا الجلال والإكرام” .

اللهم هوّن عليه الآلام والأسقام ، واحفظه بحفظك ورحمتك يارب ، والطف به ياذا الجلال والإكرام . pic.twitter.com/bWPSeP12jc — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) December 21, 2018

والأمير طلال (87 عاماً) هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيراً للمواصلات عام 1952، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعُيّن سفيراً لبلاده لدى فرنسا.

ويعد الأمير طلال حالة استثنائية في الأسرة الحاكمة السعودية؛ نظراً إلى مواقفه التي ميَّزته عن إخوته من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، حيث عُرف بدعوته إلى قيام ملكية دستورية، وتأسيسه حركة “الأمراء الأحرار”.

وكان موقع “ميدل إيست آي” قال، في يناير الماضي، إن الأمير طلال دخل في إضراب عن الطعام منذ 10 نوفمبر 2017، اعتراضاً على حملة اعتقالات الرابع من نوفمبر 2017، التي شملت ثلاثة من أبنائه، بينهم رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال، وإثرها أدخل للمستشفى للعلاج نتيجة حصول مضاعفات صحية.

وكان العاهل السعودي قد زار الأمير طلال بعد حملة الاعتقالات؛ للتعزية في وفاة أخته الأميرة مضاوي، حيث التُقطت صورة للملك وهو يقبّل يد أخيه الأكبر، الذي كان يجلس على كرسي متحرّك.