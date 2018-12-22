اكتشاف بعوضة “الزاعجة المصرية” في مسقط .. اجتماع هام خرج بهذه النتائج والتوصيات

اكتشفت السلطات العُمانية بعوضة “الزاعجة المصرية” في أجزاء من محافظة مسقط.

وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة الوطنية للتدبير المتكامل لنواقل الأمراض اجتماعا استثنائيا بديوان عام وزارة الصحة لمناقشة جهود وإجراءات استئصال البعوضة.

وقد اشاد أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من كل من وزراة الصحة وبلدية مسقط من أجل القضاء على بعوضة الزاعجة المصرية، وأثنوا على التنسيق المشترك بينهما.

وخرج الاجتماع بتوصيات من أهمها سد الفجوات التشريعية لمعالجة الممارسات الخاطئة التي تساعد على تكاثر هذه البعوضة وانتشارها، وتنسيق الجهود المشتركة لتعزيز الصحة ونشر الوعي المجتمعي بالأساليب الواجب اتباعها من أجل القضاء على هذه النواقل.

كما أوصت اللجنة أيضا بضرورة التسريع بإعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتدبير المتكامل لنواقل المرض.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع فرق التقصي والمكافحة الحشرية وذلك لتسهيل مهام عملهم لما فيه الصالح العام.

كانت الوزارة نشرت مجموعة من النصائح، داعية الجميع الإلتزام بها، حتى يتم القضاء على توالد بعوضة الزاعجة المصرية:

• تفريغ أوعية تخزين المياه وتنظيفها بالفرشاة كل خمسة أيام.

• التخلص من المياه المجمّعة من أجهزة التكييف وتغيير مياه المراوح الرذاذية والأماكن الأخرى لتجمع المياه.

• تغيير مياه النوافير وأحواض السباحة والأوعية الزراعية كل خمسة أيام.

• تغييـر المياه في أوعية شرب الحيوانات والطيور وتنظيفها بالفرشاة قبل إعـادة تعبأتها كل خمسة أيام.

• التغطية المحكمة لخزانات المياه سواء على أسطح المنازل أو الخزانات الأرضية.

• التخلص من الإطارات المستعملة.

• التخلص السليم من علب الصبغ الفارغة والأواني المنزلية التالفة.



وتعد الزاعجة المصرية (بعوضة الحمى الصفراء) هي الناقل الرئيس لمرض فيروس الحمى الصفراء، فيروس حمى الضنك، وفيروس زيكا وفيروس داء شيكونغونيا إلى البشر، وهي منتشرة في المناطق المدارية وشبه المدارية حول العالم، في آسيا وأفريقيا وأستراليا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية وغرب المحيط الهادئ.

وتأتي الزاعجة المصرية في ثلاثة أشكال متعددة الأنماط، الشكل الأول ويطلق عليه المنزلي وهو يتكاثر في المواطن الحضرية غالباً في المنازل، أما الشكل الثاني فيعرف بالغابي ويوجد بشكل كبير في المناطق الريفية، ويتكاثر في ثقوب الأشجار، وعموماً في الغابات، ويسمى الشكل الثالث حول المنزلي يزدهر وينمو في المناطق المحولة بيئياً مثل بستانين ومزارع جوز الهند.