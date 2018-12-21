فيفي عبده: فخورة بتاريخي في الرقص و”هفضل أهزّ طول ما فيّا روح”!

عبّرت الراقصة المصرية، فيفي عبده، عن “فخرها”، بكونها راقصة شرقية، وأن لها “تاريخا كبيرا” يجعلها قادرة على العودة في أي توقيت .

وقالت: “طالما أعطاني الله الصحة سأستمر في الرقص .. هفضل أرقص طول ما فيا روح”.

وذكرت فيفي عبده في مؤتمر صحفي أن الراقصات الأجانب تعلمن الرقص منها قائلة: “شاكيرا اتعلمت الرقص من سديهاتي”.

وانتقدت فيفي عبده أوضاع الرقص الشرقي هذه الأيام، مؤكدة أن الراقصات يعتمدن على العري أكثر، واصفة إياهن براقصات “أيروبكس”، مشيرة إلى اختلاف الوضع عن الماضي.

وشددت فيفى على ضرورة وضع ضوابط واضحة للرقص الشرقي فى مصر، مشيرة إلى كونها ساهمت في ذلك من قبل، بوضع قرار منع الرقص في شهر رمضان.كما قالت

وتنشط فيفي عبده في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، بنشر مقاطع رقص قصيرة، بملابس مثيرة، قابلها متابعون بتعليقاتٍ غاضبة.