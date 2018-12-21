عقب قرار الانسحاب من سوريا .. ترامب “فقد صبره” من تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان واتخذ هذا القرار

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب قرر سحب أكثر من نصف قوات بلاده في أفغانستان.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين، الخميس، أن ترامب قرر سحب قرابة نصف القوات الأمريكية في أفغانستان.

وأشارت أن صدور مثل هذا القرار عقب قرار الانسحاب من سوريا، سيؤدي إلى حدوث تغيرات استراتيجية مهمة في مناطق النزاع بالشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تعود نصف القوات الأمريكية البالغ عددها أكثر من 14 ألفا خلال الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق الخميس، قدم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس استقالته، التي قيل إنها جاءت اعتراضا على رؤية ترامب حول بعض القضايا، وعلى رأسها سوريا وأفغانستان.

وقالت رويترز إن ترامب يبدي في أحاديثه الخاصة عدم رضا عن التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان، وأنه قال لحليف له يوم الأربعاء عبارات مثل “ما الذي نفعله هناك؟ نحن هناك طوال كل هذه السنوات”.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن الرئيس بدا وكأنه “قد فقد كل صبره” فيما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، وفقا لرويترز.

ولقي أكثر من 2400 جندي أميركي مصرعهم في الحرب الدائرة منذ 17 عاما في أفغانستان، وحذر مسؤولون بالبنتاغون مرارا من أن أي خروج مفاجئ من شأنه أن يتيح “للمتشددين” رسم مخططات جديدة تنال من الولايات المتحدة مثلما حدث يوم 11 سبتمبر/أيلول 2001.