“شيميل الخليج” .. الكويتيون يمسحون بالإماراتي “حمد المزروعي” الأرض بعدما أساء لهم
ردّ مغرّدون كويتيون على المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد ابو ظبي حمد المزروعي، بعدما تطاول في سلسلة تغريداتٍ له على الكويت وقضائها وسياستها، على إثر تبرئة القضاء الكويتي السياسي وعضو مجلس الامة السابق ناصر الدويلة من شتم السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.
وأطلق مغرّدون كويتيون هاشتاغ “شيميل_الخليج” قرن باسم “المزروعي” للرد على الإساءات التي لا تتوقف من جانبه تُجاه الكويتيين.
وكلمة “شيميل” باللغة الإنجليزية وصف يستخدم للإشارة الى “امرأة متحولة جنسياً بأعضاء تناسلية ذكرية”.
وقال “المزروعي” في تغريداتٍ له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مشككا بنزاهة القضاء الكويتي:” تشتم الملك سلمان تشتم الشيخ محمد تشتم الامير محمد بن سلمان تاخذ براءة تشتم روان حسين تنحكم شهرين وغرامة 5000 دينار ويقولون استقلال القضاء عزاة استغلال وبعينة”.
وأضاف في تغريدةٍ أخرى محاولا خلق فتنة بين السعودية والكويت:” في اليوم اللي شاتم الملك سلمان وولي عهده الامين ماخذ براءة ولي عهد الكويت في الجنادرية ملعوبة يا كويته”.
وواصل “المرزوعي” تطاوله على القضاء الكويت متهما إياه بالتغاضي عن تصريحات أمير الكويت خلال القمة الخليجية، قائلا:” سموه يحذر من الاعلام الواطي القاضي مع سموه ولا مع جابر المبارك”.
وتابع مهاجمته وسخريته من رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك بالقول:” وين القضاء الكويتي عن مقولة سمو الامير الاعلام الواطي فهمين الموضوع ولا فهد جابر المبارك مغير القناة”.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت الخميس، ببراءة النائب السابق ناصر الدويلة من تهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، بعد شهرين من التحقيق في القضية.
وقال “الدويلة” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”:“من فضل الله و رحمته أصدرت محكمة الجنايات الكويتية اليوم، حكمين ببراءتي من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة”. وأضاف “أنا أشكر القضاء الكويتي الذي كان دائمًا الحامي للحقوق الدستورية للمواطنين، وخط الدفاع الصامد عن الحقوق والحريات العامة”.
وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق مع الدويلة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر” حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تطرق فيها إلى السعودية ووصفت بـ “المسيئة للمملكة”.
جديرٌ بالذكر أن مغرّدين كويتيين أطلقوا هاشتاغ “نغل الخليج” للردّ أيضاً على شماتة حمد المزروعي بالكويت بعد الأمطار الغزيرة التي تحولت لسيول أغرقت بعض المناطق بالدولة في نوفمبر الماضي.