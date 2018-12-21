“شيميل الخليج” .. الكويتيون يمسحون بالإماراتي “حمد المزروعي” الأرض بعدما أساء لهم

ردّ مغرّدون كويتيون على المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد ابو ظبي حمد المزروعي، بعدما تطاول في سلسلة تغريداتٍ له على الكويت وقضائها وسياستها، على إثر تبرئة القضاء الكويتي السياسي وعضو مجلس الامة السابق ناصر الدويلة من شتم السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.

وأطلق مغرّدون كويتيون هاشتاغ “شيميل_الخليج” قرن باسم “المزروعي” للرد على الإساءات التي لا تتوقف من جانبه تُجاه الكويتيين.

وكلمة “شيميل” باللغة الإنجليزية وصف يستخدم للإشارة الى “امرأة متحولة جنسياً بأعضاء تناسلية ذكرية”.

بعد ان أعتمد تويتر سابقا #نغل_الخليج ، اليوم كذلك يعتمد #شيميل_الخليج ، ماتسوى عليك كل فترة نسمح فيك البلاط خلاص تعبنا 😂 pic.twitter.com/r2AN9b5xQv — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) December 21, 2018

مزروعي من الامارات وبلد اقتصادها من كد العاهرات وغسيل الاموال والقمار والمجون وين يصير فيهم نخوة ومرجلة ؟؟ #شيميل_الخليج — حروف هادئة (@anamoana1980) December 21, 2018

لاتعرض الكويت لان بتكثر آهاتك انت إنسان ردي وضعيف نفس ومؤجور وتنابح بخشم الدرهم



والله اعينك ع نفسك يا #شيميل_الخليج — محمـد بن سالم العجمي (@m_s_890) December 21, 2018

لا يفرق ان كنت #نغل_الخليج او #شيميل_الخليج



لأنك مجرد كلب أجرب تنفذ تعليمات معزبك بـ جر الكويت لحربكم القذرة ضد قطر و عمان لتحقيق مخططكم في عسكرة المنطقة



الكويت ليست فؤاد او فهد او مشاري او فيصل .. الكويت دار بو ناصر اللي كسر خشوم من هم أكبر من معازيبك@uae_3G — عبدالله الشلاحي 🇰🇼 (@Dstorna) December 21, 2018

#شيميل_الخليج

من عرفت الدنيا ماعمري شعرت ان الامارات خليجية وبالفترة الأخيرة تأكد عندي هالشعور انها دولة لاتنتمي لنا كخليج

والسبب واضح☝فتن — al33an (@al33an) December 21, 2018

( قومُاً اذا مس النعال وجوههم شكت باي ذنب اهنتني )

:#شيميل_الخليج pic.twitter.com/71kVGkStl2 — نايف بن خالد (@eezee33k) December 21, 2018

وقال “المزروعي” في تغريداتٍ له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مشككا بنزاهة القضاء الكويتي:” تشتم الملك سلمان تشتم الشيخ محمد تشتم الامير محمد بن سلمان تاخذ براءة تشتم روان حسين تنحكم شهرين وغرامة 5000 دينار ويقولون استقلال القضاء عزاة استغلال وبعينة”.

وأضاف في تغريدةٍ أخرى محاولا خلق فتنة بين السعودية والكويت:” في اليوم اللي شاتم الملك سلمان وولي عهده الامين ماخذ براءة ولي عهد الكويت في الجنادرية ملعوبة يا كويته”.

وواصل “المرزوعي” تطاوله على القضاء الكويت متهما إياه بالتغاضي عن تصريحات أمير الكويت خلال القمة الخليجية، قائلا:” سموه يحذر من الاعلام الواطي القاضي مع سموه ولا مع جابر المبارك”.

وتابع مهاجمته وسخريته من رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك بالقول:” وين القضاء الكويتي عن مقولة سمو الامير الاعلام الواطي فهمين الموضوع ولا فهد جابر المبارك مغير القناة”.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت الخميس، ببراءة النائب السابق ناصر الدويلة من تهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، بعد شهرين من التحقيق في القضية.

وقال “الدويلة” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”:“من فضل الله و رحمته أصدرت محكمة الجنايات الكويتية اليوم، حكمين ببراءتي من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة”. وأضاف “أنا أشكر القضاء الكويتي الذي كان دائمًا الحامي للحقوق الدستورية للمواطنين، وخط الدفاع الصامد عن الحقوق والحريات العامة”.

وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق مع الدويلة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر” حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تطرق فيها إلى السعودية ووصفت بـ “المسيئة للمملكة”.

جديرٌ بالذكر أن مغرّدين كويتيين أطلقوا هاشتاغ “نغل الخليج” للردّ أيضاً على شماتة حمد المزروعي بالكويت بعد الأمطار الغزيرة التي تحولت لسيول أغرقت بعض المناطق بالدولة في نوفمبر الماضي.