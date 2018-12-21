“شهادة مُهمة” .. البرلمان الأوروبي يتحدث عن سلطنة عمان وهذا ما قاله

أعرب البرلمان الأوروبي عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به سلطنة عمان لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكالستير في بيان له عقب انتهاء زيارة وفد للبرلمان الأوروبي للسلطنة، إن سلطنة عمان وسيط صادق وشريف كما أنها شريك مهم للاتحاد الأوروبي في منطقة غير آمنة.

وأشاد “ماكالستير” في بيانه بالجهود التي تبذلها السلطنة من أجل تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط، لافتا إلى أنه بحث مع المسؤولين العمانيين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وليبيا واليمن.