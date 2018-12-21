“شاهد” لن تصدق ما فعله المتظاهرون في السودان بالضابط الذي هددهم قبل أيام وقال “الرجل ينزل الشارع”

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، لضابط سوادني ـ ظهر قبل أيام يهدد المتظاهرين ويتوعدهم بالقتل ـ يرقد مصابا ويجبره المتظاهرون على سب نفسه في مشهد أثار جدلا واسعا.

ووفقا للمقطع المتداول ـ لم يتثنى لنا التأكد من صحته ـ ظهر الشرطي السوداني يرقد بأحد المستشفيات مصابا ويحيط به أشخاص يهددونه ويجبرونه على سب نفسه وقول:”انا مرة”، حيث لفت متداولي الفيديو إلى أنه نفس الشرطي الذي قال قبل أيام للمتظاهرين في الفيديو:”الرجل فيكم ينزل الشارع”.

شاهدوا

ماذا فعلوا رجال السودان الاحرار بهذا الحقير الذي تجرأ على الشعب السوداني

وماذا جعلوه يقول وهو صاغر

عاملي عنتر عشان هو ضابط pic.twitter.com/yXKoJAkQMi — الاتجاه المعاكس (@etegah13) December 20, 2018

وقبل أيام ضجت مواقع التواصل في السودان وسادت موجة غضب واسعة بين النشطاء، عقب تداول فيديو أظهر شرطيا سودانيا يحذر المواطنين من التظاهر ويتوعدهم بالقتل وهو يمسك السلاح.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، الشرطي وهو يوجه رسالة تهديد للمتظاهرين قائلا : “سمعت دعوات وكلام علي الفيسبوك ناس تريد الخروج للشوارع، اللي عاوز يطلع يطلع لو كان راجل، وإحنا هنلبسه ثياب نسوان، بحسب قوله”.

كما يظهر مقطع فيديو رجل الأمن وهو يحمل بندقية كلاشنكوف مرة، ومرة أخرى يحمل مسدسا، ويقوم بتهديد المتظاهرين، مشددا على أن الموت سيكون مصير كل من يتظاهر.

وتجددت التظاهرات أمس، الجمعة، في العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وخرج مئات المتظاهرين من المساجد عقب أداء صلاة الجمعة، إلا أن القوات الأمنية فرقتهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بالغلاء، وتطالب بإسقاط النظام.

وأعلنت السلطات الرسمية تعطيل الدراسة في كل المراحل الدراسية في الخرطوم “إلى أجل غير مسمى”، بسبب الاحتجاجات.

وقال شهود عيان إن عشرات من عربات الشرطة حاصرت متظاهرين داخل أزقة منطقة ودنوباوي في “أم درمان”.

هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، تعليق الدراسة بجميع المدارس الحكومية والأجنبية والخاصة لمرحلتي الأساس والثانوي اعتبارا من الأحد المقبل، إلى حين إشعار آخر.

وجاء القرار بحسب الوزارة “حفاظا علي أرواح الطلاب”، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من المدن السودانية.