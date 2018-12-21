“شاهد” صحفي كويتي يجلد “شيميل الخليج” حمد المزروعي بعد إساءته للكويت وأميرها وقادتها

شن الصحافي والكاتب الكويتي عيد الفضلي، هجوماً عنيفاً على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي بعد تطاوله “المزروعي” على الكويت وقادتها.

وقال “الفضلي” في فيديو نشره على حسابه بتويتر ورصدته (وطن) مهاجما المزروعي:”اليوم انتقلت من نغل الخليج لشيميل الخليج يا حمد بسبب المغردين الكويتيين وصار اسمك الرسمي”.

وتابع في هجوم لاذع عليه وعلى محركيه:”مو انت اللي تهاجم الشيخ صباح ولا ولي العهد ولا أي رمز كويتي لأن صغر طفل كويتي يشرفك ويشرف طوايفك”.

واستطرد الصحافي الكويتي في هجومه:”اسمع يا ريكي: الكويت وشيوخها لم يتجسسوا على عمان ولم ينقلبوا على السلطان قاسم القاسمي ولا عملوا خلافات مع قطر ولا ضربوا في اللحمة الخليجية ولا تدخلوا في الشأن الداخلي للشعوب العربية”.

وأكمل فيما يبدو أنها رسالة مبطنة لابن زايد نفسه وليس المزروعي:”أنت دائما إنسان مستتر اطلع من الحساب واذا عندك شيء واجه الكويتيين به.. ابعد عن الكويت نصيحة لك لانك راح تتمرمط وتتهان أكثرواكثر اظبط نفسك وابعد عن الكويت وإلا هنطلع ملفاتك من ساعة ما طردك ابوك للمغرب بسبب عزيزة”.

يأتي ذلك على إثر إساءة المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي للسياسي الكويتي المعروف وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة وتطاوله على الكويت وقضائها وسياستها، على إثر تبرئة القضاء الكويتي “الدويلة”من شتم السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت الخميس، ببراءة “الدويلة” من تهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، بعد شهرين من التحقيق في القضية.

وقال “المزروعي” في تغريداتٍ له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مشككا بنزاهة القضاء الكويتي:” تشتم الملك سلمان تشتم الشيخ محمد تشتم الامير محمد بن سلمان تاخذ براءة تشتم روان حسين تنحكم شهرين وغرامة 5000 دينار ويقولون استقلال القضاء عزاة استغلال وبعينة”.

وواصل “المرزوعي” تطاوله على القضاء الكويت متهما إياه بالتغاضي عن تصريحات أمير الكويت خلال القمة الخليجية، قائلا:” سموه يحذر من الاعلام الواطي القاضي مع سموه ولا مع جابر المبارك”.

وتابع مهاجمته وسخريته من رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك بالقول:” وين القضاء الكويتي عن مقولة سمو الامير الاعلام الواطي فهمين الموضوع ولا فهد جابر المبارك مغير القناة”.

وعبر “تويتر”، ردّ مغرّدون كويتيون على حمد المزروعي، وأطلقوا هاشتاغ “شيميل_الخليج” اقترن باسمه للرد على الإساءات التي لا تتوقف من جانبه تُجاه الكويتيين.

وكلمة “شيميل” باللغة الإنجليزية وصف يستخدم للإشارة الى “امرأة متحولة جنسياً بأعضاء تناسلية ذكرية”.