جندي سوادني يقاتل مع التحالف السعودي -الإماراتي باليمن يهرب ويلجأ للحوثيين .. “شاهد” ماذا قال

في الوقت الذي لا يزال فيه الرئيس السوداني عمر البشير مُصرا على بقاء قواته للقتال في اليمن ضمن قوات التحالف الذي تقوده السعودية، نشرت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية مقطع فيديو لرقيب في الجيش السوداني قام بالهروب واللجوء إلى الحوثيين.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد شن الرقيب في الجيش السوداني عبدالله الصديق محمود عبدالرزاق، الذي ينحدر من ولاية جنوب كردفان هجوما عنيفا على القيادة السودانية التي زجت بالجنود في حرب اليمن منذ نحو ثلاث سنوات.

وقال إن ما يقوم به الجيش السوداني هو “ضرب مسلمين بسلاح وذخيرة أمريكية، من أجل تنفيذ مشروع صهيوني”.

ودعا عبد الرزاق زملاءه إلى الانسحاب من الحرب، وعدم الاستمرار في قتل المدنيين.

كما شن عبد الرزاق هجوما على السعودية، قائلا إن جيشها يحتقر الجنود السودانيين، برغم أن الأخيرين في مقدمة الصفوف على الدوام.

وكشف عبد الرزاق أنه تحدث بشكل علني عن مساوئ وأخطاء حرب اليمن، وهو ما جعله ملاحقا من قبل السعوديين.

وتابع بأن اللحظة التي فر فيها إلى مناطق الحوثيين، تمت ملاحقتها بالرصاص الحي، والآر بي جي، من قبل الجنود السعوديين، إلى أنهم لم يتمكنوا من إصابته.