حاملة الطائرات جون ستينيس
حاملة الطائرات جون ستينيس
الهدهد

تطوّر خطير .. سفن الحرس الثوري الإيراني تُطلق صواريخها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية بعد دخولها مياه الخليج

By وطن
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ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” بأن سفنا تابعة للحرس الثوري الإيراني أطلقت صواريخ باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية “جون ستينيس” التي دخلت مياه لأول مرة منذ عام 2001.

وقالت “أسوشيتد برس” أن حاملة الطائرات دخلت مياه الخليج اليوم الجمعة، لأول مرة منذ هجمات الـ11 من سبتمبر في نيويورك وواشنطن عام 2001.

وذكرت الوكالة أن السفن التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تتابع حاملة الطائرات ومجموعة السفن المرافقة لها عن كثب، وأطلقت صواريخ باتجاهها بالإضافة إلى تحليق طائرة دون طيار بالقرب منها.

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