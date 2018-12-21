“بمناسبةٍ وبلا مناسبة يقبّلها” ..الفنان المصري أحمد الفيشاوي يستفزّ جمهورة بصورة جديدة وهو يقبّل زوجته!

لا يتوقف الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، عن إثارة الجدل، بتصرفاته التي يعتبرها الجمهور مستفزة وتخطّت الحدود، بمناسبةٍ وبلا مناسبة، عبر تعمّده تقبيل زوجته أمام الكاميرات.

كان الفيشاوي وزوجته حديث وسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً بعد تبادل القبلات والأحضان

على السجادة الحمراء، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

جديد الفيشاوي، ما شارك جمهوره عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، بصورة له يُقبل فيها حاجب زوجته ندى كامل، وأرفق الصورة بتعليق: “البيت السعيد”.

وسخر متابعو الفنان المصري، وتخطى الأمر السخرية ليصل إلى حد توجيه الشتائم له، والاتهام بالـ”دياثة”، لاعتبار البعض أن ما يفعله الفيشاوي منافِ لعادات بلده وتقاليدها، وأنه يستفز الجمهور بجسد زوجته، وبإطلالاتها المُثيرة.