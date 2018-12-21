بعد براءة ناصر الدويلة.. “راعي الخنازير” يواصل قذارته ويتطاول على الكويت ويسخر من ولي عهدها ورئيس وزرائها!

في تطاول جديد، شن المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد ابو ظبي حمد المزروعي هجوما عنيفا على الكويت وقضائها وسياستها، وذلك على إثر قيام القضاء الكويتي بتبرئة السياسي وعضو مجلس الامة السابق ناصر الدويلة من شتم السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.

وقال “المزروعي” في تغريداتٍ له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مشككا بنزاهة القضاء الكويتي:” تشتم الملك سلمان تشتم الشيخ محمد تشتم الامير محمد بن سلمان تاخذ براءة تشتم روان حسين تنحكم شهرين وغرامة 5000 دينار ويقولون استقلال القضاء عزاة استغلال وبعينة”.

تشتم الملك سلمان تشتم الشيخ محمد تشتم الامير محمد بن سلمان تاخذ براءة تشتم روان حسين تنحكم شهرين وغرامة 5000 دينار ويقولون استقلال القضاء عزاة استغلال وبعينة 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 20, 2018

وأضاف في تغريدةٍ أخرى محاولا خلق فتنة بين السعودية والكويت:” في اليوم اللي شاتم الملك سلمان وولي عهده الامين ماخذ براءة ولي عهد الكويت في الجنادرية ملعوبة يا كويته”.

في اليوم اللي شاتم الملك سلمان وولي عهده الامين ماخذ براءة ولي عهد الكويت في الجنادرية ملعوبة يا كويته 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 20, 2018

وواصل “المرزوعي” تطاوله على القضاء الكويت متهما إياه بالتغاضي عن تصريحات أمير الكويت خلال القمة الخليجية، قائلا:” سموه يحذر من الاعلام الواطي القاضي مع سموه ولا مع جابر المبارك”.

سموه يحذر من الاعلام الواطي القاضي مع سموه ولا مع جابر المبارك 😂 … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 20, 2018

وتابع مهاجمته وسخريته من رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك بالقول:” وين القضاء الكويتي عن مقولة سمو الامير الاعلام الواطي فهمين الموضوع ولا فهد جابر المبارك مغير القناة”.

https://twitter.com/uae_3G/status/1075872266112655361

واختتم “المزروعي” تدويناته متذمرا من الكويت بشكل عام بالقول:” آه يا الكويت …”.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت الخميس، ببراءة النائب السابق ناصر الدويلة من تهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، بعد شهرين من التحقيق في القضية.

وقال “الدويلة” في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”:“من فضل الله و رحمته أصدرت محكمة الجنايات الكويتية اليوم، حكمين ببراءتي من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة”. وأضاف “أنا أشكر القضاء الكويتي الذي كان دائمًا الحامي للحقوق الدستورية للمواطنين، وخط الدفاع الصامد عن الحقوق والحريات العامة”.

من فضل الله و رحمته اصدرت محكمة الجنايات الكويتيه اليوم حكمين ببراءتي من تهمة الاساءة للمملكة العربية السعوديه الشقيقه و انا اشكر القضاء الكويتي الذي كان دائما الحامي للحقوق الدستورية للمواطنين و خط الدفاع الصامد عن الحقوق و الحريات العامه و الكويت بخير ان شاء الله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 20, 2018

وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق مع الدويلة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر” حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تطرق فيها إلى السعودية ووصفت بـ “المسيئة للمملكة”.