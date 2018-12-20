وزير الخارجية الأمريكي يشكر سلطنة عمان لجهودها في هذا الأمر.. هذا ما اتفق عليه مع نظيره العماني

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شكره الجزيل لسلطنة عمان لدورها الفعال والإيجابي في عدد من القضايا الإقليمية، خاصة مساعدتها في تسهيل مشاورات الأمم المتحدة بخصوص اليمن في السويد التي عقدت قبل أيام.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها بأن “بومبيو” اتفق مع وزير الخارجية العماني الذي يزور واشنطن حاليا على أهمية أن تستفيد الأطراف اليمنية من مشاورات السويد من خلال تخفيف حدة التوتر ووقف الأعمال العدائية بين الطرفين.

وبحسب البيان، فقد أكد الوزيران على دعمهما لجهود مارتن غريفيت، المبعوث الأممي لليمن والمرحلة المقبلة من المشاورات اليمنية.

كما ناقش الوزيران إلغاء رسوم المعاملة بالمثل لتأشيرة رجال الأعمال (B-1 visa) بداية من 1 يناير وزيادة صلاحية التأشيرات في التصنيفات A, B, & G والتي ستفيد المسافرين الأمريكيين والعمانيين وتشجع التجارة والاستثمار.

جدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الثانية لمعالي يوسف بن علوي لأمريكا منذ يوليو الماضي.