فنانة كويتية شهيرة تثير جدلاً واسعاً: “انا لست مدمنة وهذا هو دليلي حتى تصدقوا”!

أثارت الفنانة الكويتية غدير السبتي, جدلاً واسعاً, في فيديو أطلت خلاله للحديث عن ادمانها لمواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” كما يقال, مشيرة إلى أنها قررت الانقطاع عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمدة شهر متواصل لتعرف مدى تأثير ذلك عليها ومدى إدمانها لتلك المواقع وتطبيقاتها المتنوعة. !

وأبدت السبتي ارتياحها لمرور الشهر دون الشعور بأي اختلاف مع الامتناع عن استخدام مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق سناب شات بعد العودة: “أشعر بكثير من الارتياح..غياب شهر كامل عن السوشيال ميديا لم يسبب لي أزمة..اتضح لي أني الحمد لله لست مدمنة على السوشيال ميديا ولا أعاني من مرض العصر كما يقولو عنه”.

وتابعت: “الشيء الوحيد الذي أثر في خلال فترة الانقطاع هو التواصل مع الجمهور والتفاعل معه، ولذلك أعتبر أن هذا هو السبب الوحيد لعودتي للسوشيال ميديا”.

وأشارت السبتي إلى أنها لم تضع “ميكب” على بشرتها نهائيا خلال تلك الفترة كما أكدت أنها لم تضع أي شيء على شعرها لمنحهما الراحة أيضا على حسب تعبيرها.