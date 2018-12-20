عمر البشير وضع يده على قلبه وأقال مسؤولين بالهيئة القومية للاتصالات.. لم يلتزموا بتعليماته!

ذكرت تقارير إعلامية صادرة من الخرطوم, مساء الخميس, أن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر قرارات بإعفاء مسؤولين بالهيئة القومية للاتصالات من مناصبهم.

وقالت الاعلامية السودانية رفيدة ياسين العاملة في قناة العربية السعودية, إن الرئيس عمر البشير أصدر قرارا رئاسيا بإقالة مدير الهيئة والاتصالات الحالي”.

وأضاف ياسين في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” إن القرار جاء وسط ترجيحات عدم قطعه لشبكة الانترنت خلال التظاهرات #السودان “. حسب قولها.

الرئيس السوداني عمر البشير يصدر قرارا رئاسيا بإقالة مدير الهيئة والاتصالات الحالي وسط ترجيحات بأن سبب إقالته هو عدم قطعه لشبكة الانترنت خلال التظاهرات #السودان #مدن_السـودان_تنتفض — رفيدة ياسين (@Rofaidayassin) December 20, 2018

وفي توضيح أكثر قالت صحيفة الراكوبة السودانية إن القرارات الرئاسية التي أصدرها البشير شملت إعفاء مدير الهيئة بروفيسور عز الدين كامل ومدير مركز المعلومات بالهيئة مبارك محمد أحمد حمد فيما تم تعيين يحيى عبدالله ومحمد عبدالرحيم خلفين لهما على التوالي.

وقتل نحو 6 سوادنيين وأصيب العشرات بجراح متفاوتة خلال قمع الشرطة السودانية لمتظاهرين خرجوا في تظاهرات حاشدة ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد.

استخدمت خلالها الشرطة السودانية القوة المفرطة في تفرقة المتظاهرين وأغلقت شوارع رئيسية فيما خشية وصول المتظاهرين إلى القصر الرئاسي, وفرضت حالة حظر للتجول في الكثير من المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة.