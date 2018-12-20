“شاهد” هذا ما حصل في السودان.. قتلى وجرحى وإحراق مقار للحزب الحاكم واغلاق الشوارع المؤدية للقصر الرئاسي

قتل متظاهران وأصيب عشرات، الخميس، جراء احتجاجات عنيفة شهدتها ولاية القضارف السودانية، رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.

وفي تصريح للأناضول، قال النائب البرلماني عن دائرة (الفشقة/ القضارف) مبارك النور، إن “الاحتجاجات شهدت مقتل اثنين من المتظاهرين”.

إستخدام الرصاص الحي لفض تظاهرة القضارف .إستشهاد( 5) حتي الآن وعدد من المصابين بالمستشفي .#أدركو_الوطن Posted by ‎صفحة ربوع السودان R&S‎ on Thursday, December 20, 2018

وأضاف النور: “أقارب القتلى، فشلوا في الوصول إلى المشرحة لاستلام الجثامين، نتيجة للأوضاع الحرجة”، دون مزيد من التوضيح.

وتضاربت أرقام وسائل الإعلام المحلية في إحصاء عدد القتلى، فيما أشارت أن العدد مرشح للزيادة نتيجة لوجود عدد من الإصابات الخطرة.

وأوضح النور أن “الجيش السوداني نزل إلى الشوارع”، مشددًا على ضرورة أن تتعامل الحكومة “بمسؤولية مع المتظاهرين”.

الشرطة السودانية تطلق الغاز على محتجين قرب قصر الرئاسة

وفي الخرطوم قال شهود لـ(رويترز)إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على أكثر من 500 محتج على بعد نحو كيلومتر واحد من قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم اليوم الخميس.

#حرق دار حزب الموتمر الوطني بمدينه #عطبره#مدن_السودان_تنتفض Posted by ‎التويتراب السودانيين‎ on Wednesday, December 19, 2018

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام وحمل البعض الأعلام السودانية.

وأشعل متظاهرون النار الخميس في مقرين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينتي دنقلا والقضارف في شمال وشرق السودان غداة إحراق مقر الحزب في عطبرة، وسط تظاهرات واحتجاجات على ارتفاع سعر الخبز، وفق ما أكد شهود عيان لفرانس برس.