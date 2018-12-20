بوتين: خاشقجي مات وهذا شيء مؤكد ولكن لا يوجد منطق يقول يجب معاقبة السعودية!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, الخميس, إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بات مؤكداً منه لكن لا يوجد منطق في فرض عقوبات بقضية الصحفي السعودي وقضية سكريبال.

وجاء رد بوتين حول قضية خاشقجي وسكريبال بعد سؤال حول اتباع سياسة اعتقال العملاء الأجانب في روسيا ردا على سياسات الدول الغربية تجاه المواطنين الروس.

وقال بوتين “روسيا لن تقوم بهذه الأعمال في المستقبل ضد الأجانب، فهم لا دخل لهم بالصراع السياسي الموجود ونحن لا نقوم بتسييس المواضيع والدخول في هذه التفاصيل”.

وأشار بوتين بأن العقوبات الغربية على موسكو تشكل نهجا مسيسا معاديا لروسيا، وأنها لا تهدأ رغم أن ضابط الاستخبارات العسكري، سيرغي سكريبال، ما زال على قيد الحياة.

وأضاف بوتين: “سكريبال، على قيد الحياة والحمد لله، ولكن هناك حزمة عقوبات بحق روسيا هذا نهج مسيس بوجه روسيا، كما إنها حجة لتنظيم هجمة جديدة على روسيا, إن لم يكن هناك سكريبال لكانوا اخترعوا شيئا آخر, والهدف واحد، وهو كبح تطور روسيا كمنافس ممكن. لا أرى أسبابا أخرى”.