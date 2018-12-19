يقود هو وابن زايد السعودية لكارثة.. آيات عرابي: ابن سلمان يريد قطع علاقة بلاد الحرمين بالإسلام

شنت الإعلامية المصرية آيات عرابي هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مستنكرة حفلات الرقص والمجون التي شهدتها المملكة مؤخرا ضمن رؤية ابن سلمان الجديدة.

وشددت “عرابي” في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك” ـ حيث يتابعها ما يقرب من مليون شخص ـ على أن “ابن سلمان” الذي وصفته بقاطع الطريق يريد قطع علاقة بلاد الحرمين بالإسلام.. حسب وصفها.

وعلقت الإعلامية المصرية على ظهور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بجوار ابن سلمان في حفل سباق “الفورميولا” الذي شهد فعاليات أثارت غضب السعوديين لما ظهر بها من مشاهد مخلة:”من الطبيعي ان يكون مدير بيت بغاء دبي المدعو ابن زايد حاضرا في حفل كهذا”

واختتمت “عرابي” منشورها بالقول:”ذلك (العيل) ابن سلمان وشيطانه ابن زايد الذي يوسوس له, يقودان بلاد الحجاز الى كارثة”

رقص مختلط في بحفل سباق الفورميولا قرب الرياض قاطع الطريق ابن سلمان يريد قطع علاقة بلاد الحرمين بالاسلام ولا شك لديّ ان… Posted by Ayat Oraby on Wednesday, December 19, 2018

وتداول ناشطون خلال الأيام الماضية العديد من المقاطع المصورة، ضمن فعاليات بطولة “فورمولا إي” بالدرعية وسط العاصمة الرياض، والتي سببت ضجة وموجة غضب واسعة.

أبرز هذه المشاهد تمثل في الحفلات الغنائية والاختلاط فضلا عن ظهور راقصات على مسرح الدرعية، والغناء والموسيقى الصاخبة في مشاهد صادمة لم يعتد عليه الشعب السعودي المحافظ.

وعلى نفس الخط أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا بالسعودية في منطقة الدرعية يوم، الجمعة، الماضية وهو أولى حفلاته بالمملكة، قدم خلاله عددا من أهم وأشهر أغنياته، منها “قمرين، ويا أجمل عيون، ويا ساحر، ويتعلموا، وده لو اتساب”.

وأكد عمرو دياب خلال حفله أنه لا يصدق وجوده في الرياض لإحياء حفل.