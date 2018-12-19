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مفاجأة..”شاهد” السفارة الأمريكية في السعودية تحرض السعوديين على الاحتجاج السلمي: اكتشفوا ما يمكن أن تحققوه جراء ذلك

By وطن
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في واقعة مثيرة وغير متوقعة، نشرت السفارة الأمريكية في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” تحرض فيها بشكل واضح على التظاهر والاحتجاج السلمي، لافتة إلى ما يمكن أن تحققه الاحتجاجات من تغييرات اجتماعية وسياسية إيجابية.

وقالت السفارة الأمريكية في تدوينتها التي رصدتها “وطن”:” شاهدوا الفيديو: اكتشفوا كيف يمكن أن تؤدي الاحتجاجات السلمية إلى تغييرات اجتماعية وسياسية إيجابية”.

وأضافت:” تشير الأبحاث إلى أنه في الفترة ما بين العام 1900 والعام 2006، كانت الاحتجاجات السلمية الخالية من العنف فعالة بأكثر من ضعف فعالية الاحتجاجات العنيفة”.

وأرفقت السفارة في تغريدتها رابطا لفيلم توعوي يحث على الاحتجاج السلمي، ويشير إلى عدد من الوقائع التاريخية التي تمكن فيها المحتجون السلميون من انتزاع حقوقهم.



https://youtu.be/aR4j3h9kK7U

التغريدة أثارت غضب الكثير من السعوديين الموالين لنظام “آل سعود”، معتبرين التغريدة تدخل سافر في الشؤون الداخلية السعودية، مطالبين السفارة بحذف التغريدة.

https://twitter.com/BE_OTAIBI?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbe_otaibi%2Fstatus%2F1075325151695306752

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