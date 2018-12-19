مفاجأة..”شاهد” السفارة الأمريكية في السعودية تحرض السعوديين على الاحتجاج السلمي: اكتشفوا ما يمكن أن تحققوه جراء ذلك

في واقعة مثيرة وغير متوقعة، نشرت السفارة الأمريكية في السعودية تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” تحرض فيها بشكل واضح على التظاهر والاحتجاج السلمي، لافتة إلى ما يمكن أن تحققه الاحتجاجات من تغييرات اجتماعية وسياسية إيجابية.

وقالت السفارة الأمريكية في تدوينتها التي رصدتها “وطن”:” شاهدوا الفيديو: اكتشفوا كيف يمكن أن تؤدي الاحتجاجات السلمية إلى تغييرات اجتماعية وسياسية إيجابية”.

وأضافت:” تشير الأبحاث إلى أنه في الفترة ما بين العام 1900 والعام 2006، كانت الاحتجاجات السلمية الخالية من العنف فعالة بأكثر من ضعف فعالية الاحتجاجات العنيفة”.

وأرفقت السفارة في تغريدتها رابطا لفيلم توعوي يحث على الاحتجاج السلمي، ويشير إلى عدد من الوقائع التاريخية التي تمكن فيها المحتجون السلميون من انتزاع حقوقهم.

شاهدوا الفيديو: اكتشفوا كيف يمكن أن تؤدي الاحتجاجات السلمية إلى تغييرات اجتماعية وسياسية إيجابية.

تشير الأبحاث إلى أنه في الفترة ما بين العام 1900 والعام 2006، كانت الاحتجاجات السلمية الخالية من العنف فعالة بأكثر من ضعف فعالية الاحتجاجات العنيفة.

https://t.co/rir31FftDj — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) December 19, 2018





https://youtu.be/aR4j3h9kK7U

التغريدة أثارت غضب الكثير من السعوديين الموالين لنظام “آل سعود”، معتبرين التغريدة تدخل سافر في الشؤون الداخلية السعودية، مطالبين السفارة بحذف التغريدة.

تدخل سافر في الشأن السعودي، علماً أن وزارة الداخلية @MOISaudiArabia أكدت على منع المظاهرات والمسيرات والدعوة لها لتعارضها مع الشريعة الإسلامية، كما أن قوات الأمن مخولة نظاما باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع محاولات الإخلال بالأمن وزعزعة الاستقرار. pic.twitter.com/DjfFNjDVF5 — MBS🇸🇦 محمد بن عبدالعزيز (@malmosallam) December 19, 2018

نحن ابناء وشعب بلاد الحرمين سنقطع أي أصبع تمتد إلى المملكة العربية السعودية 🇸🇦.



🔴🔴🔴 الوطن خط أحمر 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/zTSYVuni68 — بندر الجحدلي Bandar Aljahdali 🇸🇦 (@BandarAAAlharbi) December 19, 2018

تغريدة خطيرة وغير مبررة وذات تأثير عكسي ونطالب بسحبها ففيها تحريض على التظاهرات والغوغاء.

الانظمة المستمدة من الشريعة الاسلامية تمنع التجمهر والتجمعات التي تعيق الحياة العامة وتعرقل مصالح المجتمع.

التغريدة يجب ان توجه للداخل الامريكي ولأصحاب السترات الصفراء في اوربا. — مبارك آل عاتي (@mobarakalatty) December 19, 2018

https://twitter.com/BE_OTAIBI?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbe_otaibi%2Fstatus%2F1075325151695306752