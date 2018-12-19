في دبي .. شاب سكران يلاحق امرأة أوروبية في الشارع وهذا ما حدث

قضت محكمة جنايات بحبس سائح خليجي، يبلغ من العمر 23 عاماً، لمدة ستة أشهر لاعتدائه على رجل شرطة، حاول التدخل لمنعه من ملاحقة امرأة أوربية في منطقة مرتفعات البرشاء في إمارة دبي.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن والد المتهم ورجل آخر كانا يجريان خلفه للسيطرة عليه، حين أبلغت امرأة أوربية الشرطة بأنه كان يلاحقها فيما يلاحقه شخصان آخران، فانتقلت دورية بسرعة إلى المكان وشاهد رجال الشرطة الواقعة.

وقال شاهد من شرطة دبي إن والد المتهم وحارس أمن فندق قريب كانا يجريان وراءه، وحين حاول شرطي إيقافه لمنعه من ملاحقة المرأة واقتياده إلى مركز الشرطة بادر بالاعتداء على الأخير وأهانه هو وزميله متأثراً بمشروبات كحولية كان يتعاطاها.

وبسؤال المتهم ذكر أنه لاي يذكر تفاصيل الواقعة كلياً، فتم اتهامه بالاعتداء على رجال الشرطة ومنعهم من أداء وظيفتهم، وقضت المحكمة بحبسه ثم إبعاده بعد قضاء العقوبة.