“شاهد” وزير أردني يكشف كواليس اعتقال عوني مطيع.. هذه تفاصيل الطائرة الخاصة والساعة التاسعة والنصف

بعد يومين من وصوله للأردن، كشف وزير الدولة الأردني للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، عن كواليس القبض على عوني مطيع المتهم الاول بقضية مصنع الدخان.

وقال “أبو يامين” خلال استضافته عبر برنامج “نبض البلد” المذاع على قناة “رؤيا” الفضائية، إن “مطيع” وصل الى الأردن على متن طائرة خاصة استأجرتها الحكومة الاردنية لضمان وصوله بدون اي مشاكل في الساعة التاسعة والنصف من مساء الاثنين.

وأشار “أيو يامين” الى انه تم القبضعلى عوني مطيع في تركيا قبل شهر، مشددا على ان الحكومة تعاملت مع هذه المعلوماتبسرية تامة.

عوني مطيع

وأكد الوزير الأردني على أن الحكومة أبلغت من قبل تركيا منذ شهر بأنه تم القاء القبض على مطيع، حيث تعاملت الحكومة بهدوء مع هذه المعلومة بسرية حفاظا على التحقيق اللازم حتى لا يتم مساعدة المتهم من أي جهة.

وشدد على أن الملك عبد الله الثاني أصدر تعليماته لرئيس الوزراء وكافة الأجهزة لبذل كافة الجهود لمتابعة القضية، واسترداد مطيع .

ولفت الى ان الملك تهاتف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الماضي، من أجل بحث استرداد مطيع عبر اجراءات ادارية من قبل الحكومتين الاردنية والتركية.

و كشف “أبو يامين” أن أي قضية فساد أو اعتداء على المال العام لن يشملها العفو العام، لافتا الى ان قضية عوني مطيع لن يشملها العفو كونها قضية تمس الاقتصاد الوطني.

نبض البلد 18/12/2018 جلب مطيع .. حديث نبض البلد Posted by ‎Nabd Albalad – نبض البلد‎ on Tuesday, December 18, 2018

وفي السياق، قالت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الحكومة الأردنية في تصريحات مطولة نشرتها صفحة رئاسة الوزراء، إن خلية تشكلت في وقت مبكر ممثلة من الحكومة والأجهزة الأمنية تتبعت مسار مطيع الذي توجه إلى لبنان ثم إلى تركيا، ومنها إلى جورجيا قبل أن يستقر على الاراضي التركية مجددا.

وبينت الوزيرة، أن فريقا أرسل إلى تركيا بعد توضيح التهم المسندة إليه وخطرها على “الأمن الاقتصادي الأردني” ، إذ طلبت الحكومة الأردنية تسليمه إداريا فورا بالتوافق وإحالته إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، بدلا من تقديم طلب رسمي لاسترداده قانونيا وتقديم ضمانات محاكمة استنادا إلى أنظمة دولية وتركية لطول إجراءات الطلب.

وأوضحت غنيمات في السياق ذاته، أن الأردن كان قد أرسل فريقا أمنيا متخصصا إلى تركيا فور معرفة مكان مطيع، لبحث الخيارات المتاحة القانونية لجلبه.