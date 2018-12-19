“شاهد” من دار قابوس .. هكذا شارك العُمانيون أشقاءهم في قطر احتفالات اليوم الوطني

تزامناً مع احتفال الشعب القطري، باليوم الوطني، بعروضٍ عسكرية لافتة على كورنيش الدوحة، بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد، كان موقع “تويتر” يضجّ بتهاني الشعب العُماني لأشقائهم في دولة قطر.

ومما يعكس حالة التلاحم بين الشعبين القطري والعُماني، فقد احتل هاشتاغ #اليومالوطنيالقطري قائمة الهشتاغات الأكثر تداولا في سلطنة عمان، حيث عبر فيه العمانيون عن مشاعرهم الجياشة تجاه قطر وشعبها وأميرها.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الشورى العماني إسحاق سالم السيابي:” #اليوم الوطني القطري يوم وطني مجيد،اجدد فيه التهاني والتبريكات لسمو الأمير الشيخ تميم حفظه الله،ولأبناء #دولة_قطر الكرام،سائلآ المولى عز وجل ان يجعل ايامهم اعياد وافراح ومسرات،وان يديم عليهم الأمن والأمان والرخاء والإزدهار،وان يجعل المستقبل اكثر إشراقآ،إنه سميع مجيب الدعاء.”

https://twitter.com/ishaqsiabi/status/1074733324009058304?fbclid=IwAR3sb-wR2JRveCXiZCeSb8CG3iLj3dI8wx7Bd6hpx0S0omQ_ZtJ6rnHDmM8

من جانبه، غرد الإعلامي العماني عادل الكاسبي قائلا:” “الأصدقاء الحقيقيون ، يصعب إيجادهم ، يصعب تركهم ، ويستحيل نسيانهم” . كل عام والشعب القطري الأصيل بألف خير #اليومالوطنيالقطري”.

https://twitter.com/adil_alkasbi/status/1074901553818034176?fbclid=IwAR0rQ0Q4Qls7yLcFzhUPJRTzagZ9Dm_IJlVBCKeptQIwvttnQtjZIT55dIE

وفي لفتة خاصة، قدم الشاعر العماني عادل العوادي قصيدة شعرية لقطر وأميرها هدية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.

https://www.facebook.com/mikm777/videos/10156256049389576/

كما شارك العمانيون في احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر في سوق واقف بالدوحة .

https://twitter.com/jaberalharmi/status/1075137433329635328

وتوالت المشاركات من قبل المغردين العمانيين لتقديم تهانيهم لدولة قطر بهذه المناسبة الوطنية.

من أرض السلاطين عُمان إلى درة الخليج قطر وأهلها الكرام الأوفياء ..

كل عام وأنتم بخير وحُب وسلام بمناسبة #اليوم_الوطني_القطري ..

ودامت دار تميم المجد شامخة بالعز عام بعد عام 🇶🇦🇴🇲#اليوم_الوطني_القطري_18ديسمبر pic.twitter.com/uf9xYBxzOi — حمد البوسعيدي (@Hbusaidi85) December 18, 2018

#اليوم_الوطني_القطري



من سلطنة عمان إلى قطر الحبيبة

🇴🇲♥️🇶🇦



ديسمبرك من كل عام

بك يحتفل ورد ومطر



ما بين أرضك والغرام

عروس دايم يا قطر pic.twitter.com/W1y0h7h6au — نسيبة #68 (@OmaniGrl) December 18, 2018

كل التهاني والتبريكات الى اهلنا في دولة قطر الغالية قيادةً وشعباً 🇴🇲🇶🇦#اليوم_الوطني_القطري pic.twitter.com/GzVtf2d1aM — حسن البلوشي (@HFALBULUSHI1) December 18, 2018

واحتفلت قطر، الثلاثاء، باليوم الوطني للدولة، بإقامة عرض عسكري على كورنيش العاصمة الدوحة، هو الأكبر في تاريخ البلاد.

وحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “المسير الوطني”، على كورنيش الدوحة، إلى جانب الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وشهد العرض أسلحة جديدة نوعية منها صواريخ من طراز “باتريوت” الأميركية، وهي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض ــ جو.

ويحمل العرض العسكري الأضخم بتاريخ دولة قطر، ومشاركة أسلحة نوعية للمرّة الأولى، دلالات سياسية، كونه يأتي وسط استمرار الحصار الذي تفرضه دول خليجية في مقدّمتها السعودية والإمارات على دولة قطر، منذ يونيو 2017.

وشارك في عرض “المسير الوطني”، القوات المسلّحة القطرية، ووزارة الداخلية، وقوة الأمن الداخلي “لخويا”، والحرس الأميري. كما شارك في العرض لأول مرة كتيبة من الشرطة النسائية، وكتيبة أفراد الخدمة الوطنية، والأكاديمية البحرية.