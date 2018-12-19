ابن سلمان جمع 50 مليار ريال من “مصيدة” الأمراء في الريتز كارلتون.. ما مصيرهذه الأموال؟

في مفاجأة جديدة كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن حجم المبلغ الذي جمعه النظام السعودي من الأشخاص الذين تم اتهامهم بالفساد بينهم أمراء ورجال أعمال واحتجازهم في فندق “الريتز كارلتون”، دون أن يوضح مصير هذه الأموال.

“الجدعان” قال إنه تم جمع ما يزيد عن 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) حتى الآن هذا العام من تسويات توصلت إليها مع محتجزين في حملة على الفساد، أُطلقت في نهاية العام الماضي.

وجرى احتجاز عشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون خلال الحملة التي بدأت في نوفمبر 2017.

تضارب ومسؤولون يكذبون بعضهم

وتضاربت القيمة المعلنة من التسويات مع المعتقلين السعوديين؛ إذ إنه في 30 يناير من العام الجاري، قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إن الحكومة نجحت بجمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم بإطار التحقيقات بحملة مكافحة الفساد.

ليأتي بعدها تصريح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس، برقم جديد بيّن فيه أن “50 مليار ريال حصّلتها الخزينة من تسويات الفساد هذا العام.

وتبدو الأرقام مختلفة بشكل كبير؛ إذ إنه في 24 يناير الماضي، أكّد الجدعان، في تصريحات صحفية على هامش حضوره منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، أن تسويات الفساد النقدية بلغت حتى الآن 50 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار) فقط.

لكن حكومة البلاد ناقضت وزيرها؛ حين كشف بعد أيام قليلة لم تتجاوز الأسبوع، النائب العام المعجب أن التسويات وصلت إلى 100 مليار دولار.