مفكر إسلامي مصري: الصلاة على النبي محمد “هبل” !

فجر المفكر الإسلامي المصري أحمد عبده ماهر, والذي يعد أحد أبرز المدافعين عن التجديد الديني الذي طالب به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موجة جدل واسعة, بقوله إن الصلاة على النبي محمد نوع من “الهبل”.

وقال “عبده” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”قليل من الإدراك لتصلي على النبي حقا.. إن الذين يقولون [اللهم صلي على النبي]…في الحقيقة لم يصلوا على النبي بل هم قاموا برد الأمر على الآمرر…وطلبوا من الله أن يصلي هو علي النبي رغم أن الله سبق وأخبرنا بأنه يصلي عليه فعلا ..فتوقفوا عن ذلك حتى لا يقولوا عنا بأننا أمة المهابيل”.

قليل من الإدراك لتصلي على النبي حقا..

إن الذين يقولون [اللهم صلي على النبي]…في الحقيقة لم يصلوا على النبي بل هم قاموا برد الأمر على الآمرر…وطلبوا من الله أن يصلي هو علي النبي رغم أن الله سبق وأخبرنا بأنه يصلي عليه فعلا ..فتوقفوا عن ذلك حتى لا يقولوا عنا بأننا أمة المهابيل — أحمد عبده ماهر (@ahmedabdohmaher) December 18, 2018

يشار إلى أن أحمد عبده ماهر، الباحث في شؤون التراث الإسلامي، واحداً من أكثر من أثاروا الجدل في مصر بآرائهم ومواقفهم، خاصة المتعلقة بالتراث والإسلام، فهو أول مَن هاجم صحيح البخاري وكذّب معظم ما جاء فيه إلى درجة أن البعض وصفه بـ”عدو البخاري”، كما أنه أول مَن هاجموا مناهج الأزهر وزعم أنها سبب في انتشار التطرف والإرهاب في مصر والعالم بأسره.