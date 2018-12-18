محكمة عُمانية تسدل الستار على قضية تحرش مواطن مصاب بـ”الإيدز” بطفل بهذه العقوبة الرادعة

أسدلت محكمة عُمانية الستار على قضية التحرش الجنسي بأحد الأطفال من قبل شخص ثبت إصابته بمرض نقص المناعة “الإيدز” والتي أثارت حالة من الجدل الواسع بين العمانيين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية، فقد قضت محكمة في سلطنة عُمان، بالسجن على مواطن مصاب بمرض الإيدز بالسجن 10سنوات ودفع غرامة قدرها 5000 ريال (13 ألف دولار) بتهمة التحرش بصبي.

وجاء في لائحة الاتهام، أن المواطن الذي لم يتم كشف هويته “لاحق الصبي في الحي الذي يقطن فيه بالعاصمة العمانية مسقط لعدة أيام، قبل أن يلتقي به في صالون حلاقة”.

وذكرت الصحيفة ، أن المتهم “طلب من الصبي إعطاءه رقم هاتفه، وهدده بنشر إشاعات عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشارت إلى أن الصبي، الذي لم تذكر عمره “رفض إعطاء المتهم رقم هاتفه، وسارع إلى إبلاغ والده الذي أبلغ الشرطة بدوره”.

وقالت الصحيفة، إنه تبين بعد إلقاء القبض على المتهم أنه مصاب بمرض الإيدز، وأن له سوابق إجرامية، مؤكدة أن المحكمة قررت “سجنه وتغريمه بعدد من التهم تشمل التحرش والابتزاز وحيازة أفلام بذيئة لأطفال في هاتفه الخاص، وانتهاك القوانين المضادة للجرائم الإلكترونية”.