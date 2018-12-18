لتفادي أي غضب شعبي.. الملك سلمان يصدر هذا القرار ويوجه بسرعة تنفيذه

في قرار أرجعه محللون لرغبة النظام السعودي بتفادي احتجاجات وموجة غضب لا يقوى على مواجهتها حاليا، في ظل الضغوطات الدولية المتزايدة بسبب تصاعد ملف “خاشقجي” أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري لمدة عام مالي آخر للمواطنين المستهدفين بالبرنامج.

جاء ذلك، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، الثلاثاء.

وكان العاهل السعودي قد أمر بصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، بعد رفع أسعار البنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة على السلع والخدمات مطلع العام الجاري.

ويشمل الأمر الملكي، استمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ ألف ريال (267 دولارا) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين.

كما يشمل الأمر بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال (133 دولارا) شهريا.

كذلك، يشمل بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 500 ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 بالمئة.

وتواجه المملكة ضغوطا دولية هي الأصعب بتاريخها الحديث، على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول التركية.

الجريمة التي ألحقت ضررا بالغا بصورة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصورة خاصة.

وتواجه الرياض أزمة دولية بسبب جريمة قتل الصحافي السعودي، فبعدما أصرت طيلة أكثر من أسبوعين على أن خاشقجي غادر مبنى القنصلية بعيد وقت قصير من دخوله إياه في الثاني من أكتوبر، عادت وقالت إنه قتل بالخطأ في اشتباك بالأيدي، لكنها ذكرت بعد ذلك أنه قتل على أيدي عناصر سعوديين أتوا، بناء على معلومات تركية، إلى القنصلية “بنية مسبقة” لقتله.

وتعتبر هذه القضية من أكثر الأزمات التي أثرت سلبا على صورة المملكة في الخارج منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وكان الملك سلمان أعلن في أكتوبر الماضي إعادة صرف مكافآت سنوية للموظفين الحكوميين ابتداء من العام المقبل بعد توقف دام لنحو سنتين إثر انخفاض أسعار النفط.

وتتعمد وسائل الإعلام السعودية تقديم قضية خاشقجي على أنها “مؤامرة” ضد المملكة الغنية.