كانا مسؤولا التطبيع و”شيفرته”.. إقالة القحطاني وعسيري أكثر ما أزعج إسرائيل بقضية خاشقجي

مثل إقالة مستشار ابن سلمان المقرب سعود القحطاني ورئيس المخابرات أحمد العسيري على خلفية التحقيقات باغتيال جمال خاشقجي ضربة قوية لتل أبيب، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” التي أكدت أن القحطاني والعسيري كانا يمثلان بوابة التطبيع في المملكة مع إسرائيل.

وكشفت الصحيفة عن أثر مقتل الصحافي جمال خاشقجي على العلاقات السرية السعودية-الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وتيرتها بردت بسبب الدور الضعيف الذي بات يلعبه لولي العهد السعودي.

وتقول “وول ستريت جورنال” إن الجهود التي قادها محمد بن سلمان لتوطيد العلاقات تواجه نكسة بعد تورطه مع اثنين من كبار مساعديه في جريمة مقتل خاشقجي. والمشكلة كما تقول إن المساعدين البارزين وهما الجنرال أحمد عسيري وسعود القحطاني لعبا دورا مهما في الجهود السرية بين البلدين، وفصلا بعد الجريمة من مناصبهما لدورهما في التخطيط للعملية التي قادت لمقتل الصحافي.

وتضيف أن السعودية منحت رجال أعمال إسرائيليين وثائق سفر خاصة لدخول المملكة ومتابعة أعمال تجارية دون الحاجة إلى إظهار جوازات سفرهم الإسرائيلية.

وتقول إن الضجة الدولية التي تبعت الجريمة وعدم الارتياح داخل البلاط الملكي أدى إلى الحد من مساحة المناورة لولي العهد أمام المنافسين المحتملين، وقللت من الشهية للقيام بمغامرات محفوفة بالمخاطر في الشؤون الخارجية مثل التقارب مع إسرائيل التي تعتبر عدوا للسعودية.

وبنت الصحيفة تقريرها على اشخاص عارفين بالأمر حيث قال مسؤول بارز في الحكومة السعودية: “بالتأكيد فقد بردت الجهود بعد قتل خاشقجي” مضيفا “آخر ما تريده المملكة هو الكشف عن هذا والتسبب بردة فعل”. وتشير الصحيفة إلى أن القحطاني وعسيري لعبا دورا مهما في المحاولات السرية مع إسرائيل، حسبما قال أشخاص يعرفون بجهودهم مع الدولة التي لا تعترف المملكة بها رسميا.

ولعب القحطاني دورا في تخفيف صورة إسرائيل بالمملكة حيث تعرف بالعدو الصهيوني. وشارك القحطاني في شراء السعودية نظام تجسس متقدم من شركات تكنولوجية إسرائيلية. واستخدمه للتجسس على النقاد وتكميم المعارضة في السعودية بما في ذلك التنصت على اتصالاتهم الإلكترونية.

وبحسب عدة أشخاص عارفين بالوضع فقد سافر العسيري سرا إلى إسرائيل عدة مرات بشكل يجعله من أكثر المسؤولين السعوديين الذين وطأت أقدامهم البلد.

وركزت زياراته على بحث الإمكانيات التي تستفيد منها المملكة من أنظمة الرقابة المتقدمة التي طورتها الشركات الإسرائيلية.

وتقول “وول ستريت جورنال” إنه لا العسيري أو القحطاني ردا على رسائل هاتفية للتعليق على ما ورد في التقرير. ولم يعلق المتحدثون باسم الحكومتين السعودية والإسرائيلية. إلا أن الصحيفة تعلق على أثر عزل كل من العسيري والقحطاني على الدور المتراجع لولي العهد في أعقاب مقتل خاشقجي.

وبات الملك سلمان يضطلع بدور فاعل في شؤون الحكم بعد الجريمة، ولديه تحفظات لعقد علاقات ودية مع إسرائيل أكثر من ابنه البالغ من العمر 33 عاما.

ووصف الملك سلمان القضية الفلسطينية بالمحورية في المنطقة. ولا تتوقف النكسة عند علاقات دافئة بين البلدين بل وعلى عمليات إعادة الاصطفاف في المنطقة التي يراها الرئيس دونالد ترامب مهمة لاستراتيجيته في الشرق الأوسط بما فيها احتواء إيران وحل النزاع الطويل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومع ذلك فستتواصل العلاقات السرية بين البلدين نظرا للعلاقة للمصالح التجارية والأمنية بينهما. وتتعامل الشركات الإسرائيلية مع السعودية كسوق مربح للمنتجات في مجال الأمن الإلكتروني.

وأخفى القادة السعوديون علاقاتهم السرية خوفا من الثمن السياسي الذي سيدفعونه حالة كشف علاقات مفتوحة مع إسرائيل.

وعلى الجانب الإسرائيلي التقى مدير الموساد، يوسي كوهين مسؤولين سعوديين عدة مرات في العام الماضي. بما فيها لقاء عقد في حزيران (يونيو) العام الماضي مع مسؤولين سعوديين بارزين تحت رعاية أمريكية وحضره مسؤولون من الأردن ومصر وضباط أمن فلسطينيين.

وتشير الصحيفة إلى أن القحطاني رغب بشراء نظام تجسس أنتجته شركة “أن أس أو غروب” وفرعها كيو سايبر تكنولوجي التي بدأت تقدم للمملكة النظام التجسسي العام الماضي بعد توقيع عقد بـ 55 مليون دولار. وقال مسؤول سعودي: “كان القحطاني لاعبا رئيسيا في هذا” و “كان يريد الأفضل وكان يعرف أن الشركات الإسرائيلية لديها الأحسن”.

وقالت شركة أن أس أو غروب إنها تقوم ببيع النظام لوكالات حفظ النظام لمكافحة الإرهاب وأن القحطاني لم يشتر السوفت وير التي تنتجه.