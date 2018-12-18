كاتب سعودي “حاقد” أثار جنونه التعاون بين أنقرة والدوحة: أردوغان سيفرض الحماية التركية على قطر

تسببت تغريدة مثيرة للجدل للكاتب السعودي المتصهين محمد آل الشيخ تخص تركيا وقطر، في هجوم عنيف عليه من قبل النشطاء.

“آل الشيخ” المقرب من الديوان الملكي كشف في تغريدة له على حسابه بتويتر، حجم الحقد من قبل النظام السعودي على قطر بسبب ارتفاع مستوى التعاون بينها وبين تركيا بصورة غير مسبوقة عقب الأزمة الخليجية.

ودون في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:” مائة الف عنصر امني تركي سيتولون ضبط الامن في قطر اثناء المونديال، وعليه سيعود القطريون الى عصر (المحميات) لكنها هذه المرة حماية تركية وليست بريطانية كما كان وضعها في الماضي، هكذا تكون السيادة ويكون استقلال قطر”

مائة الف عنصر امني تركي سيتولون ضبط الامن في قطر اثناء المونديال، وعليه سيعود القطريون الى عصر (المحميات) لكنها هذه المرة حماية تركية وليست بريطانية كما كان وضعها في الماضي، هكذا تكون السيادة ويكون استقلال قطر .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) December 18, 2018

العديد من النشطاء هاجموا “آل الشيخ” واعتبروا تصريحاته “حقد وحسد على تركيا” حسب وصفهم.

حقد وحسد علي تركيا — محمد أحمد (@MoAhSa) December 18, 2018

وسخر منه أحد النشطاء بقوله:”والله تخلفکم وجهلکم وغباٸکم وصل حاله میٸوس منها..ماتشوف العظمی مالتکم من یحمیها هذا غیر المرتزقه والبلاك ووتر والحین کل دول الخلیج صاروا دول صغیره مقارنه بالسعودیه العظمی اللی مو قادره توقف الحوثي وقالها معزبکم ابو ایفانکا حدکم اسبوعین لولا امریکا”

والله تخلفکم وجهلکم وغباٸکم وصل حاله میٸوس منها..ماتشوف العظمی مالتکم من یحمیها هذا غیر المرتزقه والبلاك ووتر والحین کل دول الخلیج صاروا دول صغیره مقارنه بالسعودیه العظمی اللی مو قادره توقف الحوثي وقالها معزبکم ابو ایفانکا حدکم اسبوعین لولا امریکا😂 — Hanan (@hananAlali115) December 18, 2018

وأفحمه آخر:”الحمدالله أنها حماية تركية إسلامية ونفتخر بها هم أهلنا وإخواننا في الدين أنها الإمبراطورية العثمانية الإسلامية وأظن أن ثقافتك فقط محدودة وتعيش في ضيق نفسي”

الحمدالله أنها حماية تركية إسلامية



ونفتخر بها هم أهلنا وإخواننا في الدين



أنها الإمبراطورية العثمانية الإسلامية



واظن ان ثقافتك فقط محدودة وتعيش في ضيق نفسي — ناصح (@almannai771) December 18, 2018

بينما وضعه ناشط ثالث في حج بعدما فضح غبائه بقوله:”وين المشكلة إن صح الخبر؟؟ المملكة ما إستعانت بالسودان وباكستان ودول أخرى لحماية حدودها من الحوثي؟ وبالكويت لحماية الحدود الشرقية؟ ولا لأنها تركيا صار الموضوع معيب وخاطئ؟!”

وين المشكلة إن صح الخبر؟؟

المملكة ما إستعانت بالسودان وباكستان ودول أخرى لحماية حدودها من الحوثي؟

وبالكويت لحماية الحدود الشرقية؟



ولا لأنها تركيا صار الموضوع معيب وخاطئ؟! — Jassim Algaith (@Jassim_alghaith) December 18, 2018

وتشهد العلاقات التركية القطرية صورة غير مسبوقة من التقارب في كافة المجالات وعلى كل الأصعدة عقب الأزمة الخليجية.

وفي هذا السياق شدد فكرت أوزر سفير جمهورية تركيا لدى قطر بالتزامن مع احتفال قطر بيومها الوطني، على العلاقات الوثيقة والعميقة بين تركيا وقطر وفي كل المجالات، واصفا إياها بـ” الممتازة”.

وأكد “أوزر” في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية على قوة ومتانة العلاقات القطرية التركية في شتى مجالاتها ومحاورها وقال إنه بفضل علاقات الصداقة والأخوة العميقة بين البلدين ، والإرادة السياسية القوية على أعلى المستويات.

وأضاف أن كلا من تركيا وقطر يدعمان بعضهما البعض في مواجهة التحديات الكبرى، وقال في هذا السياق “لن ينسى الشعب التركي دعم قطر وشعبها خلال وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة ، والمحاولات الأخيرة لخفض قيمة الليرة التركية. وبالمثل، فقد هرعت تركيا إلى مساعدة قطر عندما واجهت حصارًا اقتصاديًا في يونيو 2017، ما أدى إلى زيادة تعزيز تعاوننا والتكامل بين اقتصاداتنا” .

وأعرب السفير التركي عن سعادته أن يرى في ظل التقارب بين شعبي واقتصاد البلدين تنامي حجم التجارة والسياحة بينهما، فضلا عن التعاون في مجالي الثقافة والتعليم والذي ازداد بشكل كبير، إضافة إلى مشاعر الإخاء بين الشعبين القطري والتركي.

وعبر فكرت أوزرعن اطمئنانه لمستقبل العلاقات القطرية التركية في ظل ما يتوفر لدى البلدين من إرادة قوية لتعزيزها وقال في هذا الصدد ” في ضوء الإرادة الوطنية والسياسية القوية لكل من قطر وتركيا، فإنني مطمئن وعلى يقين بأن علاقاتنا سوف تستمر في الازدهار والتطور” .