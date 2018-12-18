فيديو| هذه السعودية التي يريدها “ابن سلمان” .. شاهد ماذا تفعل فتاتان في مطعم بالرياض!

تداول ناشطون بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقطعا مصورا، فجر جدلا واسعا بأحد مطاعم الرياض يقدم خدماته من خلال الفتيات.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع، تظهر فتاتان بشعر مكشوف ومكياج صارخ وهما تبيعان الوجبات للزبائن ما فجر غضب السعوديين لعدم اعتياد مجتمعهم المحافظ على مثل هذه المشاهد.

متداول / مطعم فود تراك بالرياض ( خدمة نسائية ) ! pic.twitter.com/F1kcjufvg2 — آراء (@araaaatv) December 18, 2018

ولفت ناشطون إلى أن هذا المقطع يخص مطعم “فود تراك” الشهير بالعاصمة الرياض.

يشار إلى أن سعوديون تداولا بالأمس ايضا مقطعا مصورا من فعاليات ضمن فعاليات بطولة “فورمولا إي” بالدرعية وسط العاصمة الرياض، سبب ضجة وموجة غضب واسعة.

المقطع المتداول أظهر مشهدا صادما لم يعتد عليه الشعب السعودي المحافظ، لراقصة بلباس فاضح تتمايل على الأنغام الشعبية السعودية وسط الحضور في الدرعية.

كذلك أظهر مقطع متداول قبل أيام أيضا، راقصة أجنبية بلباس مثير تتلوى على مسرح الدرعيه على أنغام موسيقى البوب الصاخبة.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.