فيديو| لن تتخيّل ماذا فعل طفل عُماني ليُشارك القطريين احتفالهم باليوم الوطني .. ومفاجأة غير متوقعة!

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، أظهر حرص العُمانيين على مشاركة الشعب القطري احتفاله باليوم الوطني حتى أطفال السلطنة الذين ظهر اهتمامهم البالغ بهذه المناسبة بشكل غير متوقع.

وبحسب المقطع المتداول يظهر طفل عُماني بالمطار يسأله أحد الأشخاص أين تذهب، ليجيبه قائلا:”ذاهب إلى صديقي في قطر لمشاركته الاحتفال باليوم الوطني القطري”.

والمفاجأة الكبرى جاءت عندما سأله نفس الشخص مرة أخرى من صديقك في قطر، ليجيبه:”الشيخ تميم بن حمد”.

الموقف لاقى إعجاب وإشادة الكثيرين في قطر والسلطنة، لحرص الشعبين على بث روح الإخاء والمشاركة في الأجيال القادمة وتنشئتها على الوحدة ومشاركة الجوار الخليجي أفراحه وأتراحه.

جديرٌ بالذّكر أنّ سلطان عُمان قابوس بن سعيد بعثَ برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر.

وبحسب وسائل إعلام عُمانية، فقد تضمّنت رسالة السلطان للأمير تميم “أطيب تهاني جلالته وصادق تمنياته الأخوية لسموّه بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب القطري الشقيق وقد تحقّق له المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار”.

واحتفلت قطر، الثلاثاء، باليوم الوطني للدولة، بإقامة عرض عسكري على كورنيش العاصمة الدوحة، هو الأكبر في تاريخ البلاد.

وحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “المسير الوطني”، على كورنيش الدوحة، إلى جانب الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وشهد العرض أسلحة جديدة نوعية منها صواريخ من طراز “باتريوت” الأميركية، وهي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض ــ جو.

وفي ختام العرض العسكري، قام أمير قطر بجولة مشياً على القدمين، واختلط بالجماهير التي احتشدت على كورنيش الدوحة.