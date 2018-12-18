بحضور الأمير والأمير الوالد .. قطر تستعرض قدراتها العسكرية في احتفالات يومها الوطني وهذه أحدث أسلحة امتلكتها

بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد، شهد كورنيش الدوحة، عصر الثلاثاء، عرض مسير اليوم الوطني لدولة قطر.

https://twitter.com/watan_usa/status/1075055670460862464

وقد شاركت في العرض جميع وحدات القوات المسلحة القطرية البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى منتسبي وزارة الداخلية من قوة الدفاع المدني وأمن السواحل والحدود والمرور وعناصر كلية الشرطة ومجندي الخدمة الوطنية ومجموعة من طلاب المدارس.

واستعرض طابور قوة اسناد القيادة العامة “هرولة” وهي على أعلى درجات التدريب والتأهيل لدعم صفوف القوات المسلحة القطرية.

وكان من ابرز العروض أيضاً، عرض كتيبة الصاعقة من القوات الخاصة المشتركة، ومن واجباتها “الدفاع عن ارض الوطن وصدّ اختراق العدوّ”.

وضمن العرض البحري استعرضت زوارق القوات الخاصة البحرية والمهمات الخاصة، ذات السرعة الفائقة والتسليح العالي؛ لمكافحة الارهاب البحري والقرصنة.

العرض البحري بمشاركة زوارق القوات الخاصة البحرية والمهمات الخاصة في احتفالات #اليوم_الوطني_القطري #قطر_18_ديسمبر pic.twitter.com/uI1u8YFcPQ — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) December 18, 2018

كما قدّم سلاح الإشارة الأميري القطري عرضاً لمنظومة إتصالات ومحطات أرضية متحركة، تعمل على توفير اتصالات آمنة ومشفرة.

وشهد العرضُ كذلك، استعراض آليات مكافحة الإرهاب.حيث تم الكشف عن مدرعة “جوركا”، ومهمتها نقل فرق مكافحة الإرهاب، واستطلاع الطرق.

أما قوات الدفاع الجوي الأميري فقد استعرضت أسلحتها والتي من أهمها منظومة صورايخ باتريوت الدفاعية الأفضل في العالم.

قوات الدفاع الجوي الأميري تستعرض أسلحتها ضمن عرض #المسير_الوطني والتي من أهمها منظومة صورايخ باتريوت الدفاعية الأفضل في العالم#قطر_ستبقى_حرة #١٨_ديسمبر #فيا_طالما_قد_زينتها_أفعالنا pic.twitter.com/uZ1ZMd2zBB — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) December 18, 2018

وخلال العرض، ظهرت دبابات “فينيك” وهي من أحدث مدرعات الاستطلاع والمراقبة في العالم، إضافة إلى مدرعات آخرى مجهزة بأنظمة متطوّرة.

كما استعرض سلاح الجو القطري مهاراته على كورنيش الدوحة بطائرات متنوعة ضمن احتفالات اليوم الوطني.

سلاح الجو القطري يواصل استعراض مهاراته على كورنيش الدوحة بطائرات متنوعة ضمن احتفالات اليوم الوطني#قطر_ستبقى_حرة #١٨_ديسمبر #فيا_طالما_قد_زينتها_أفعالنا pic.twitter.com/qWOER7gCoZ — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) December 18, 2018

ويأتي احتفال قطر بيومها الوطنيّ، في ظل استمرار الحصار المفروض عليها من قبل 3 دول خليجية “السعودية، الإمارات، البحرين”، وتعنت هذه الدول في التجاوب مع كلّ المبادرات التي تُطرح لحل الأزمة.

وتأتي فعاليات اليوم الوطني هذه السنة تحت شعار اليوم الوطني 2018، وهو “فيا طالما قد زيّنتها أفعالنا”، وهو شطر من أبيات المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، والشعار المصاحب له هو “قطر ستبقى حرّة”،