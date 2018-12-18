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بحضور الأمير والأمير الوالد .. قطر تستعرض قدراتها العسكرية في احتفالات يومها الوطني وهذه أحدث أسلحة امتلكتها

By وطن
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بحضور أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير الوالد، شهد كورنيش ، عصر الثلاثاء، عرض مسير اليوم الوطني لدولة .

https://twitter.com/watan_usa/status/1075055670460862464

وقد شاركت في العرض جميع وحدات القوات المسلحة القطرية البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى منتسبي وزارة الداخلية من قوة الدفاع المدني وأمن السواحل والحدود والمرور وعناصر كلية الشرطة ومجندي الخدمة الوطنية ومجموعة من طلاب المدارس.

واستعرض طابور قوة اسناد القيادة العامة “هرولة” وهي على أعلى درجات التدريب والتأهيل لدعم صفوف القوات المسلحة القطرية.

وكان من ابرز العروض أيضاً، عرض كتيبة الصاعقة من القوات الخاصة المشتركة، ومن واجباتها “الدفاع عن ارض الوطن وصدّ اختراق العدوّ”.

وضمن العرض البحري استعرضت زوارق القوات الخاصة البحرية والمهمات الخاصة، ذات السرعة الفائقة والتسليح العالي؛ لمكافحة الارهاب البحري والقرصنة.

كما قدّم سلاح الإشارة الأميري القطري عرضاً لمنظومة إتصالات ومحطات أرضية متحركة، تعمل على توفير اتصالات آمنة ومشفرة.

وشهد العرضُ كذلك، استعراض آليات مكافحة الإرهاب.حيث تم الكشف عن مدرعة “جوركا”، ومهمتها نقل فرق مكافحة الإرهاب، واستطلاع الطرق.

أما قوات الدفاع الجوي الأميري فقد استعرضت أسلحتها والتي من أهمها منظومة صورايخ باتريوت الدفاعية الأفضل في العالم.

وخلال العرض، ظهرت دبابات “فينيك” وهي من أحدث مدرعات الاستطلاع والمراقبة في العالم، إضافة إلى مدرعات آخرى مجهزة بأنظمة متطوّرة.

كما استعرض سلاح الجو القطري مهاراته على كورنيش الدوحة بطائرات متنوعة ضمن احتفالات اليوم الوطني.

ويأتي احتفال قطر بيومها الوطنيّ، في ظل استمرار الحصار المفروض عليها من قبل 3 دول خليجية “، الإمارات، ”، وتعنت هذه الدول في التجاوب مع كلّ المبادرات التي تُطرح لحل الأزمة.

وتأتي فعاليات اليوم الوطني هذه السنة تحت شعار اليوم الوطني 2018، وهو “فيا طالما قد زيّنتها أفعالنا”، وهو شطر من أبيات المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، والشعار المصاحب له هو “قطر ستبقى حرّة”،

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  1. ابوعمر يقول

    هذا الاستعراض العسكري القطري الرهيب سيجلط المحمدان الهمجيان ..والسيسي الهبنقي..وحاكم ماخور البحرين…..قطر الصعيرة جدا سترعب وترهب محور البهائم الشريرة وستقض مضاجعهم وتزرع الشوك في مؤخراتهم اللعينة….أجزم كل الجزم أن مؤخرات خراء زايد والمنشار وبلحة وحاكم الماخور البحريني يتألمون من مؤخراتهم بعد رؤيتــهم لهذا الاستعراض العسكري المرعب

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