“سلمان” يدعو “قابوس” للرياض ورسالة سُلطانية حُملت لأمير قطر.. وكالة الأنباء العمانية تكشف التفاصيل

نشرت وكالة الأنباء العُمانية تفاصيل رسالة بعث بها سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما كشفت الوكالة أيضا عن رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تلقاها السلطان قابوس يدعوه فيها للحضور إلى الرياض.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية: “بعث السلطان قابوس بن سعيد، برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر”.

وتضمنت رسالة السلطان قابوس لأمير قطر: “أطيب التهاني وصادق تمنياته الأخوية لأمير قطر بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد، داعيا أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب القطري الشقيق وقد تحقق له المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار”.

وتحتفل دولة قطر، اليوم الثلاثاء، بذكرى اليوم الوطني الموافق الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تحت شعار “فيا طالما قد زيّنتها أفعالنا”، و”قطر ستبقى حرة”.

ويأتي احتفال قطر بيومها الوطني، في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

في هذه الأثناء، تلقى السلطان قابوس، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتضمن دعوته لحضور المهرجان السنوي لسباق الهجن المزمع إقامته في مدينة الرياض.

وتسلم الرسالة نيابة عن السلطان قابوس، السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة عيد بن محمد الثقفي، وذلك وفقا لوكالة سلطنة عمان الرسمية.