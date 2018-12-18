داعية سعودي يهاجم قطر ويشتم الأمير تميم وابن سلمان مصدر السعادة بالمملكة!

تسبب وثائقي قناة “الجزيرة” الأخير عن محاولة غزو قطر عسكريا عام 96 بدعم من السعودية والإمارات، في حالة غليان بين قادة الحصار الذين وجهوا أبواقهم لمهاجمة قطر والتشويش على الفضيحة الجديدة لدول الحصار.

أحد هذه الأبواق كان الداعية السعودي المقرب من الديوان الملكي نايف العساكر، الذي خرج يشوش ويهاجم قطر ويسب أميرها تميم بن حمد الذي اتهمه بأنه حول بلده لمستعمرة تركية.

“العساكر” الذي أكل الحقد قلبه دون في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) بعد تلقيه الأمر من الديوان خرج أيضا يمتدح ولي العهد السعودي لترميم صورته التي تلطخت بدم خاشقجي، حيث وصفه الشيخ المطبل بأنه مصدر سعادة المواطنين في المملكة.

https://twitter.com/NaifalAsaker/status/1074713296811552768

وقوبلت تغريدة نايف العساكر بهجوم كبير من قبل النشطاء الذين سلقوه بألسنة حداد، لاستغلاله الدين في التطبيل والتدليس على متابعيه.

وعرف عن “العساكر” إثارته للجدل من وقت لآخر، عبر تدويناته على حسابه، والتي كان آخرها في مستشار الديوان الملكي المقال سعود القحطاني حيث وصفه بأنه شرف وفخر للوطن قائلا: “سعود القحطاني.. لو لم يكن له منقبة إلا كره أعداء الوطن.. وتكالب الإخونج عليه لكفاه شرفًا وفخرًا”.

كما هاجم مذيعة الجزيرة غادة عويس بسبب انتقادها لولي العهد السعودي واتهمها في عرضها وشرفها الأمر الذي استنكره الجميع حتى المؤيدين لابن سلمان.