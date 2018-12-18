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بعد تهديده بقطع رأسه ولسانه.. جمال ريان لمغرد إماراتي: “أعلى ما في خيلكم اركبوه”

By خاص "وطن"
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شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” هجوما شديدا على مرتزقة والسعودية، بعد تهديده بقطع رأسه، لاعنا السنين التي عمل فيها ف .

وكان أحد المغردين الإماراتيين قد هاجم جمال ريان لمساندته للحق القطري واستنكاره للحصار الجائر المفروض عليها منذ 5يونيو/حزيران 2017، مهددا إياه بقطع رأسه ولسانه.

وبحسب فيديو منشور، فقد زعم المغرد الإماراتي بأن قطع رأس ولسان الإعلامي جمال ريان “قد حان بسيف ابن سلمان”.

ليرد جمال “ريان” على تهديده قائلا:” هذا عينة من الانحطاط والاستعلاء الإماراتي ، يهددني بقطع الرأس واللسان بمنشار ابن سلمان ، اسمع يا هذا : أعلى ما في خيلكم اركبوه ، لن أتوقف عن قول الحقيقة ، لعن الله السنين التي خدمت فيها يوما في الإمارات # # #الإمارات #مصر #المغرب_العربي”.

ويتعرّض الإعلامي جمال ريان منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب والمغردين السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.

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