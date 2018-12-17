هكذا وصف مُفكّر سوداني معروف لقاء عمر البشير بـ”الأسد”

وصف المفكر السوداني والسياسي المعروف الدكتور تاج السر عثمان، الرئيس السوداني عمر البشير، بأن “ساعي بريد”، بعد زيارته المفاجئة لسوريا ولقائه رئيس النظام بشار الاسد.

وتعتبر زيارة “البشير” أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الثورة السورية، قبل نحو 8 سنوات.

وقال “عثمان” عبر “تويتر”: “يبدو لي البشير ساعي بريد تقاطعت مصلحته مع مصلحة الجهة التي أرادت له هذا الحراك فموقف روسيا من بشار يشجع الشخصيات المهددة سلطتها على الاقتراب منها و روسيا هي الأخرى تريد انسجاما ولو بالحد الأدنى بين حلفائها الفعليين والمفترضين في المنطقة”.

يبدو لي البشير ساعي بريد تقاطعت مصلحته مع مصلحة الجهة التي أرادت له هذا الحراك فموقف روسيا من بشار يشجع الشخصيات المهددة سلطتها على الاقتراب منها و روسيا هي الأخرى تريد انسجاما ولو بالحد الأدنى بين حلفائها الفعليين والمفترضين في المنطقة#مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/XlUZu3uUsF — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) December 16, 2018

وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية، أسامة فيصل، في تصريحات للصحفيين بمطار الخرطوم، إن “البشير عقد جلسة مباحثات مع الأسد”.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السودانية، اعتبر البشير، خلال المباحثات مع الأسد، أن “سوريا دولة مواجهة وإضعافها إضعاف للقضايا العربية”.

ولفت إلى “حرص السودان على استقرار سوريا وأمنها ووحدة أراضيها بقيادتها الشرعية والحوار السلمي بين كافة مكونات شعبها والحكومة الشرعية”، حسب تعبير البيان.

وأضاف البشير أن “السودان سيستمر في بذل الجهود حتي تستعيد سوريا عافيتها وتعود لحضن الأمة العربية”، وفقاً لبيان الرئاسة السودانية.

وتابع البيان: “عقد رئيس الجمهورية خلال الزيارة اجتماعا مغلقا” مع الأسد و”مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين”.

واعتبر البشير والأسد أن “التطورات في المنطقة خاصة في الدول العربية تؤكد ضرورة استثمار كل الطاقات والجهود خدمة للقضايا العربية وتصديا للمخططات التي تتعارض مع مصالح دول المنطقة وشعوبها”، وفقا للمصدر ذاته.

بدوره أعرب الأسد “عن شكره للرئيس السوداني على زيارته وأكد نها تشكل دفعة قوية لتفعيل العلاقات بين البلدين”.

وقال إن “بلاده ظلت مؤمنة بالعروبة ومتمسكة بها”، معتبرا أن “تعويل البعض على الغرب لن يعود بالمنفعة على شعوبهم”.