لكانت الدوحة أفضل حالا اليوم.. مستشار ابن زايد يتمنى لو نجحت محاولة غزو قطر عام 96

جاء الكشف الأخير عبر وثائقي قناة “الجزيرة” والذي فضح تورط الإمارات بمحاولة غزو قطر عسكريا عام 1996، بمثابة “زلزال” هز أركان محمد بن زايد وسبب فضيحة دولية جديدة بالأدلة دفعت شيطان العرب لإطلاق أبواقه لتكذيب ما جاء على لسان “بول باريل” زعيم المرتزقة الفرنسي الذي استأجرته أبوظبي لتنفيذ المهمة القذرة.

وبعد تصريحات أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية وتكذيبه لتصريحات “باريل”، ها هو مستشار ابن زايد المقرب عبدالخالق عبدالله قد أخذ إشارة الانطلاق لمهاجمة قطر وتكذيب رواية “باريل” هو الآخر.

وزعم “عبدالله” الأكاديمي الإماراتي المعروف أن قطر دفعت لبول باريل 3 ملايين دولار مقابل الإدلاء بشهادته كما ظهر في حلقة أمس من برنامج “ما خفي أعظم” ووصف روايته بـ”الأكذوبة”.

آخر اكذوبة برنامج #ما_خفي_أعظم عن دور إماراتي في خطة لغزو قطر سنة 1996 تأتي من ذاكرة رجل مخابرات فرنسي ثمانيني بول باريل دخل دائرة الخرف ودفع له 3 مليون $ من اموال شعب قطر التي اخذت تهدر على برامج وسياسات تؤدي بالنتيجة على ابقاء مقاطعة قطر لأجل غير مسمى. رهانات قطر دائما خاسرة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 17, 2018

ولم يكتفي مستشار ابن زايد بالنفي وتكذيب رواية “باريل” الذي أكدتها تقارير أجنبية سابقة، بل هاجم قطر وأظهر شماتته وتمنى لو أن محاولة الغزو قد نجحت حينها.

لو لم تتدخل الامارات للصلح بين الامير الوالد الشيخ خليفة وابنه الشيخ حمد الذي انقلب على والده سنة 1996 لربما نجحت محاولات الامير الاسبق الشيخ خليفة العودة للحكم، ولم تم له ذلك لكانت قطر افضل حالا مما اصبحت عليه اليوم من مقاطعة وارتماء في حضن اردوغان والاخوان وهروبها نحو ايران — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 17, 2018

وردت الإمارات رسميا على المعلومات الخطيرة التي فجرها زعيم جماعات مرتزقة فرنسية، يُدعى بول باريل، عن خطة غزو عسكري لدولة قطر بدعم من الإمارات والسعودية والبحرين عام 1996.

وبعد “الهزة” التي أحدثها وثائقي قناة “الجزيرة” في حلقة أمس من برنامج “ما خفي أعظم” وفضح تاريخ عيال زايد الأسود، خرج وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يكذب ما ذكره “باريل” بالفيلم الوثائقي وينفي تورط الإمارات في محاولة منه لملمة الفضيحة.

وهاجم “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها “وطن” بول باريل زاعما:”المرتزق الفرنسي بول باريل كان مسؤولا امنيا عند المرحوم الشيخ خليفة بن حمد ومرافقا له في رحلاته بعد انقلاب الابن على الأب ولم تكن له أي علاقة بالإمارات”

وتابع مزاعمه مهاجما قطر وقناة “الجزيرة” التي قضت مضجع محمد بن زايد:”وتحريف الخلاف بين الأب وابنه لإقحام الامارات هو جزء من التزييف الذي اصبح علامة قطرية بامتياز.”

وبثّت قناة “الجزيرة” أمس، الأحد، مقابلةً مع زعيم جماعات مرتزقة فرنسية، يُدعى بول باريل، أشرف على خطة غزو عسكري لدولة قطر بدعم من الإمارات والسعودية والبحرين عام 1996.

وكانت تلك المحاولة إثر فشل الانقلاب على نظام الحكم في قطر ذلك العام.

وفي شهادته لبرنامج “ما خفي أعظم”، قال باريل إن الإمارات استضافته هو وفريقه في فندق إنتركونتيننتال في أبو ظبي، حيث تم تخزين أسلحة كثيرة فيه. كما وفّر لهم ولي عهد أبو ظبي حالياً، رئيس الأركان حينها، محمد بن زايد، جوازات سفرٍ إماراتية رسمية لتسهيل تحركاتهم.

وبحسب باريل، تم نقل الأسلحة الثقيلة من مصر. وتم تدريب قوات مشاركة بينهم ضباط وعسكريون قطريون هاربون إلى الإمارات. وتكفلت السعودية بإعداد مليشيات قَبَلية، بينما كانت البحرين محطة لإدارة الاتصال والتنصت على الدوحة.

وأكد باريل أنّ ما أوقف سير تنفيذ العملية هو اتصال من الرئيس الفرنسي جاك شيراك دعاه فيه “لوقف أي حماقة”.

أما الأمر الذي حسم وقف تنفيذ عملية الغزو فهو قرار الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بإيقافها، بعد أن أبلغه باريل أن حصيلة القتلى قد تصل إلى ألف شخص جرّاء الهجوم، بحسب ما نقلت “الجزيرة”.