فجر غضب السودانيين.. “شاهد” شرطي يتوعد المتظاهرين بالقتل:”الرجل فيكم ينزل الشارع”

ضجت مواقع التواصل في السودان وسادت موجة غضب واسعة بين النشطاء، عقب تداول فيديو أظهر شرطيا سودانيا يحذر المواطنين من التظاهر ويتوعدهم بالقتل وهو يمسك السلاح.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، الشرطي وهو يوجه رسالة تهديد للمتظاهرين قائلا : “سمعت دعوات وكلام علي الفيسبوك ناس تريد الخروج للشوارع، اللي عاوز يطلع يطلع لو كان راجل، وإحنا هنلبسه ثياب نسوان، بحسب قوله”.

كما يظهر مقطع فيديو رجل الأمن وهو يحمل بندقية كلاشنكوف مرة، ومرة أخرى يحمل مسدسا، ويقوم بتهديد المتظاهرين، مشددا على أن الموت سيكون مصير كل من يتظاهر.

وطالب ناشطون وحقوقيون وصحافيون في السودان، بتقديمه إلى المحاكمة، وذلك على خلفية نشره مقطع تهديد القتل للمواطنين.

وشدد ناشطون على ضرورة تقديم من ظهروا في مقاطع الفيديو إلى العدالة الناجزة؛ مشيرين إلى أنه حال كانوا ينتمون إلى مليشيات غير منظمة فهذه مسئولية الحكومة السودانية.

وحمّل ناشطون السلطات المختصة المسئولية كاملة عن تعرض أي من المواطنيين للإصابة بعيار ناري بعد التهديد المعلن في الفيديو.

فيما أكد صحفيون أن الحكومة أمام خيارين أما أن تعتقل هذا الشخص وتحاكمه، وإلا فإن الفيديو يعتبر دليلا على قتلها للمتظاهرين.