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انتقاما من أردوغان.. الديوان الملكي يوجه الذباب لتحريض السعوديين على مقاطعة منتجات تركيا

By وطن
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برز مؤخرا على موقع التدوين المصغر تويتر عبر عدة هاشتاجات دعوات سعودية مصدرها معرفات وهمية، تدعو لمقاطعة المنتجات التركية.

وبمتابعة هذه الوسوم اتضح أنها حملة ممنهجة يديرها الذباب الإلكتروني ضد ، ويحرض السعوديين على مقاطعة منتجاتها بتوجيه من وزير الذباب المقال سعود القحطاني، بسبب موقف من ملف خاشقجي وإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على محاسبة قاتليه مهما كانوا هم.

وذلك كرد فعل شعبي على استهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية في قضية الصحفي ، حسبما قالوا.

وأطلقت كتائب الذباب التي يصل عددها للآلاف وسم “سعوديون نرفض المنتجات التركية” وروجت له على نطاق واسع.

وحرض الذباب بتوجيه “القحطاني” عبر الوسم السعوديين على مقاطعة كافة المنتجات التركية واستبدالها بمنتجات محلية أو منتجات دول أخرى صديقة مثل مصر.

وما عزز حقيقة وقوف الذباب وراء هذه الدعوات التحريضية ضد الدولة التركية، هو ربط الأمر بملف الصحافي المغدور جمال خاشقجي، حيث دارت معظم التدوينات بالوسم حول  أن شراء المنتجات التركية “خيانة للوطن”.

 فيما قدمت عناصر الذباب قوائم ببضائع بديلة للبضائع التركية المشهورة في أسواق المملكة.

وفضح أحد المغردين عمل الذباب الإلكتروني بقوله:” فشل الاعلام عندنا جعل من تويتر لايطاق بسبب المجموعات الالكترونيه المكشوفه واللي اصبح يعرفها الصغير قبل الكبير .. ملينا منكم “

وكان أردوغان قد هاجم السعودية على خلفية مقتل خاشقجي، مؤكدا أن الأمة التركية تعرف كيف تحاسب، وأن العالم ليس غبيا لتصديق رواية السعودية.

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