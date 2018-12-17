انتقاما من أردوغان.. الديوان الملكي يوجه الذباب لتحريض السعوديين على مقاطعة منتجات تركيا

برز مؤخرا على موقع التدوين المصغر تويتر عبر عدة هاشتاجات دعوات سعودية مصدرها معرفات وهمية، تدعو لمقاطعة المنتجات التركية.

وبمتابعة هذه الوسوم اتضح أنها حملة ممنهجة يديرها الذباب الإلكتروني ضد تركيا، ويحرض السعوديين على مقاطعة منتجاتها بتوجيه من وزير الذباب المقال سعود القحطاني، بسبب موقف تركيا من ملف خاشقجي وإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على محاسبة قاتليه مهما كانوا هم.

وذلك كرد فعل شعبي على استهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي، حسبما قالوا.

وأطلقت كتائب الذباب التي يصل عددها للآلاف وسم “سعوديون نرفض المنتجات التركية” وروجت له على نطاق واسع.

وحرض الذباب بتوجيه “القحطاني” عبر الوسم السعوديين على مقاطعة كافة المنتجات التركية واستبدالها بمنتجات محلية أو منتجات دول أخرى صديقة مثل مصر.

وما عزز حقيقة وقوف الذباب وراء هذه الدعوات التحريضية ضد الدولة التركية، هو ربط الأمر بملف الصحافي المغدور جمال خاشقجي، حيث دارت معظم التدوينات بالوسم حول أن شراء المنتجات التركية “خيانة للوطن”.

#مقاطعين_تركيا_سفر_ومنتجات من غير شر ومصمل

واتمنى من الشعب السعودي العظيم دعم سياحة مصر يتحويل السياحة الى ام الدنيا مصر العروووووبة pic.twitter.com/5FWowBtPUP — احمدالزهراني (@assa1234567assa) December 16, 2018

فيما قدمت عناصر الذباب قوائم ببضائع بديلة للبضائع التركية المشهورة في أسواق المملكة.

نعم انا ضد البلد التي يحرض رئيسها بكل وقاحة شعبه على السعودية والسعوديين، وفي ذات الوقت يمد يده لليهود المحتلين لفلسطين ويعترف بالقدس عاصمةً أبدية للكيان المحتل.#مقاطعين_تركيا_سفر_ومنتجات #مقاطعه_الشركات_التركيه_مطلب — ﮼التهامي 🇸🇦 (@attihamy) December 17, 2018

وفضح أحد المغردين عمل الذباب الإلكتروني بقوله:” فشل الاعلام عندنا جعل من تويتر لايطاق بسبب المجموعات الالكترونيه المكشوفه واللي اصبح يعرفها الصغير قبل الكبير .. ملينا منكم “

الله يرجكم قاطع بكيفك ولاتفرض على العالم وين تروح ووين تجي .. فشل الاعلام عندنا جعل من تويتر لايطاق بسبب المجموعات الالكترونيه المكشوفه واللي اصبح يعرفها الصغير قبل الكبير .. ملينا منكم #مقاطعين_تركيا_سفر_ومنتجات — هارديسك (@z999zzz) December 16, 2018

وكان أردوغان قد هاجم السعودية على خلفية مقتل خاشقجي، مؤكدا أن الأمة التركية تعرف كيف تحاسب، وأن العالم ليس غبيا لتصديق رواية السعودية.